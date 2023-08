La Cavalcata di Sant'Oronzo ad Ostuni

Informazioni, date e orari della Cavalacata di Sant'Oronzo

La tradizione vuole chetorni puntuale come ogni anno la, la festa patronale più attesa diTre giorni tutti dedicati al Santo tanto amato qui in Salento – a Lecce si omaggia dal 24 al 26 agosto con la Festa di Sant’Oronzo –, che ruotano intorno all’appuntamento clou, ilprevisto per il 26 agosto, che sfila lungo le vie cittadine per accompagnare la statua del Santo Patrono.Le origini di questa tradizione sono incerte, ma risalgono quasi sicuramente a un fatto realmente accaduto, l’epidemia di peste che colpì il salentino nel 1656; l’intervento di Sant’Oronzo, che fece grazia alla città di Lecce, fu di certo risolutivo. Vennero risparmiate diverse città del Salento tra cui Ostuni e così gli abitanti si recarono in processione al santuario eretto in suo onore, per poi prelevare la statua in cartapesta e portarla a spalla in piazza.La cavalcata di Sant’Oronzo, o termine ancora più corretto Cavalcata dei Devoti, si svolge in modo simile a come la vediamo oggi dal 1803 e con il tempo, la statua in argento ha preso il posto di quella in cartapesta.Ancora oggi i gesti, gli addobbi – tra questi il mantello arabescato impreziosito di paillettes che avvolge la statua del santo – e i rituali sono riproposti con attenzione e cura. Anche laè molto accurata, dai guanti bianchi alla bardatura dei rispettivi cavalli.E così, il, come ogni anno dalle 19, si aprono i preparativi della cavalcata di Sant’Oronzo; tutti i cavalieri si recano verso il punto di incontro, piazza Cattedrale, e attendono che la statua di sant'Oronzo esca dalla chiesa madre per iniziare laAd aprire il corteo un trio di suonatori che, con l’aiuto di pifferi e tamburi, esegue un antico ritornello, mentre la tradizionale banda segue la statua; chiudono il corteo i cavalieri alle prese con suggestive coreografie.Conclusa la cavalcata, in piazza della Libertà abbellita con tante luminarie, si suonano(dalle 20) e si attendono i(dalle 24).: Cavalcata di Sant'Oronzo: Ostuni (Brindisi): dal 25 al 27 agosto 2023.: ingresso libero.: festa religiosa e popolare.maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Comune e sulla pagina Facebook dedicata.: Ostuni si trova circa 40 km a nord di, da dove per raggiungere il paese si può seguire la E55/SS 379 fino all'uscita di Torre Pozzella e poi SP21.