I mercatini di Natale ad Ostuni

Informazioni utili, date e orari dei mercatini di Natale

Calendario delle aperture

Nasce quest’anno nella splendida Ostuni un’iniziativa natalizia davvero interessante: il suo nome èed è organizzata dalla Tourist Art Apulia con il patrocinio del Comune di Ostuni.La cosiddetta, uno dei borghi più belli della Puglia , accoglie un cartellone di eventi che comincia ile prosegue fino al, secondo un calendario di aperture che riportiamo nello specchietto riepilogativo in fondo all’articolo.Ostuni sarà illuminata a festa dalle, nota a livello internazionale per la qualità delle sue opere, ma sarà anche attraversata da una serie di appuntamenti che si sviluppano su quattro aree tematiche principali.Inè allestito il, dove si trovano le illuminazioni artistiche, la Casa di Babbo Natale con i suoi elfi, i pupazzi luminosi in 3D e gli artisti di strada, ma dove c’è anche la possibilità di assaggiare la ricca gastronomia pugliese preparata dai gruppi folkloristici locali.La zona delassume un’atmosfera speciale grazie all’illuminazione a festa, all’albero di Natale e altre animazioni che contribuiscono a esaltare i luoghi e le strade simbolo della città come Piazza della Libertà e via Cattedrale, mentre su Corso Vittorio Emanuele è allestito ilcon le sue casette tipiche.Presso la, fulcro del Luminoso Natale, si trova ilQui i visitatori possono scoprire il mercatino dei prodotti tipici, il parco divertimenti per i bambini e l’area spettacoli, dove si svolge anche il Radio Christmas Live Show di Radio Enjoy.e le strade adiacenti sono invece parte de “”, interessate dall’intrattenimento che accompagna gli acquisti natalizi durante le feste.Ricordiamo che in occasione del Luminoso Natale il Comune predispone due grandi parcheggi custoditi per chi arriva da valle sotto le mura della città, mentre per chi arriva dal lato monte è disponibile un parcheggio nella zona del mercato, dalla quale parte una navetta per i collegamenti con il centro storico.Luminoso NataleOstuni (Brindisi).dal 23 novembre 2019 al 6 gennaio 2020(dal 23 novembre al 19 dicembre solo nei weekend, dal 20 dicembre al 6 gennaio aperto tutti i giorni).dalle ore 16:30.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.Ostuni si trova 40 km a nord-ovest di Brindisi , da dove si raggiunge percorrendo la SS379 fino all’uscita di Torre Pozzella, per poi proseguire sulla SP21 fino a destinazione.Per chi arriva da nord, Ostuni è raggiungibile percorrendo la SS16.