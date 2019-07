Le spiagge più belle del mare di Ostuni

Spiaggia del Fiume Morelli

Spiaggia di Pilone

Spiaggia di Quarto di Monte

Spiaggia di Rosa Marina

Spiaggia di Monticelli

Spiaggia di Torre Guaceto

Spiaggia Creta Rossa

Spiaggia di Torre Pozzelle (Costa Merlata e Baia dei Camerini)

La Puglia è, di per sé, una destinazione meravigliosa. E Ostuni è una delle sue perle più lucenti e belle., luoghi magici e bellissimi, ospitalità a cinque stelle e gastronomia d’eccellenza, la Città Bianca attrae ogni anno migliaia di turisti da tutto il mondo. Grazie a tesori naturali e attrazioni culturali, una vacanza qui regala ricordi indelebili. Situata nella Murgia, Ostuni è riconoscibile per la monocromia che la caratterizza:che domina ovunque, soprattutto nella zona antica, chiamataDi origine messapica, la città vecchia è abbarbicata su un colle e cinta da mura impreziosite da imponenti torri aragonesi. Tra le attrazioni storico-culturali imperdibili si ricordano la, le abitazioni cubicolari scavate nella roccia, i palazzi aristocratici, il P. Un’ottima idea è quella di partire alla scoperta del centro storico al tramonto, dopo una rilassante giornata al mare, tra le spiagge più belle della costa adriatica del Salento , ammirando i giochi di luce che il tramonto dipinge sulle facciate immacolate.2 chilometri di sabbia bianca, fine e morbida, affacciata sul mare cristallino (Bandiera Blu e 5 Vele Legambiente): lasi presenta così, bellissima e incontaminata, vero e proprio angolo di pace e relax. Sita all’interno del Parco delle Dune Costiere, la spiaggia è divisa tra aree libere e lidi privati, con numerose zone attrezzate per i giochi dei più piccolini. Con fondali dolcemente digradanti e acque limpide, questo lido è perfetto sia per i bambini che per chi non sa nuotare ma non vuole rinunciare ad un bagno rinfrescante. Lungo la strada che costeggia il litorale è possibile lasciare l’auto.: dalla rena spuntano i rari gigli delle spiagge e il ginepro coccolone, profumatissimi e colorati.: la spiaggia si trova su Via Appia Antica a Ostuni.Altra chicca della costa antistante la città di Ostuni, laè forse una delle più famose della zona. Sia libera che dotata di stabilimenti balneari, la spiaggia è caratterizzata da dune di sabbia bianchissima, intervallate da macchia mediterranea, e lambita dal mare turchese Bandiera Blu e 5 Vele Legambiente. Intorno, la natura selvaggia e incontaminata del Parco Regionale delle Dune Costiere e sullo sfondo, a protezione silente del lido, l’imponente Torre Aragonese di San Leonardo del Cinquecento. Lungo la spiaggia si trovano anche punti ristoro, chioschi in cui acquistare bevande e gelati, parcheggi comodi e gratuiti e un ristorante di specialità pugliesi molto apprezzato.: sorseggiare un cocktail con i piedi nell’acqua, al tramonto, è un must.: la spiaggia si trova su Via Mare Adriatico a Ostuni.Piccola rispetto alle precedenti, questa spiaggetta è però un vero e proprio angolo di paradiso incastonato in una suggestiva insenatura. Molto amata dai locali e ancora poco conosciuta dal turismo di massa, la cala si presenta come sabbiosa, con mare limpido e cristallino e dotata di un punto ristoro e di uno stabilimento balneare. Pochi gli spazi (a pagamento) in cui lasciare l’auto, di appannaggio quasi esclusivo dei clienti del Beach Club.: non è mai molto affollata, nemmeno in altissima stagione.: la spiaggia si trova in Contrada Monticelli, Località Quarto di Monte a Ostuni.Composta da(il Pontile, il Capanno, la Lambertiana, Rodos e Cala), questa lunghissima distesa di sabbia è immersa nella macchia mediterranea ed è perfetta sia per chi vuole rilassarsi a bordo mare, sia per chi invece desidera vivere una vacanza attiva, all’insegna delle attività acquatiche, come surf e kitesurf. Il mare, cristallino e pulitissimo, tanto da essere insignito della Bandiera Blu e di 5 Vele Legambiente, presenta fondali bassi, sabbiosi e dolcemente digradanti, molto adatti ai più piccolini. Dotata di stabilimenti balneari, ampi tratti liberi e servizi come bar, ristoranti, parcheggi e punti in cui affittare attrezzature per sport d’acqua, la Spiaggia di Rosa Marina merita di essere visitata.: è amatissima dai giovani.: la spiaggia si trova in Via della Torre a Ostuni.Frastagliata ed eterogenea, questa spiaggia è sia sabbiosa che rocciosa e l’acqua si presenta, se possibile, come la più limpida e cristallina della costa. I fondali diventano subito piuttosto alti e quindi il lido non è particolarmente indicato né per i bambini né per chi non sa nuotare. Stabilimento balneare, bar, ristorante e ampie zone libere consentono ai turisti di scegliere il proprio angolo preferito, tra le dune selvagge o nelle aree più confortevoli. I nuotatori provetti ameranno partire in esplorazione delle vicine insenature, tra cui quelle die l’adiacente. Sulla strada che costeggia questo tratto di costa, infine, si trovano parcheggi liberi in cui lasciare l’auto.: direttamente sulla spiaggia si trovano dei resti di un villaggio risalente all’Età del Bronzo.: la spiaggia si trova in Via Fabiola a Monticelli, Ostuni.Fondali ricchi di pesci e fauna multicolore, acqua cristallina, dune sabbiose dal caratteristico colore bianco, laè un paradiso di relax, sport d’acqua e natura incontaminata. Dominata dall’alto da una torre aragonese dalla quale prende il nome, la spiaggia è inserita all’interno dell’e si presenta come un susseguirsi continuo di cale e calette, più o meno frequentata, tutte ugualmente affascinanti. Sia libera per ampi tratti che attrezzata in alcune zone, propone servizi come chioschi per affitto attrezzature nautiche e acquatiche, stabilimento balneare, corsi di vela e surf, punto ristoro. Nelle vicinanze si trova un parcheggio a pagamento, dal quale parte un comodo trenino che a cadenza regolare porta i turisti in spiaggia.: il tratto denominatoè composta da tante piccolissime conchiglie di colore bianco-rosa di rara bellezza. In questa spiaggia, essendo sottoposta a tutela ambientale, vige il divieto di balneazione.: la spiaggia si trova nella Riserva Naturale Torre Guaceto, a Carovigno.Più che un arenile unico è un susseguirsi di tante piccole e medie calette e piccole spiagge composte da sabbia fine dal particolarissimo colore rosso intervallate da grandi scogli piatti a picco sul mare. L’acqua è di un meraviglioso colore azzurro-verde, limpida e pulitissima e i fondali fanno la gioia di snorkeler e appassionati di subacquea. La più famosa delle calette diè quella delle “”, caratterizzata da rocce piatte nelle quali sono stati ricavati degli scalini che consentono una agevole discesa nel mare. Quasi interamente libera, gli unici servizi che vi si trovano sono un punto ristoro e un piccolo lido attrezzato. Sulla strada sterrata che costeggia il tratto di costa, infine, è possibile parcheggiare l’auto.: lungo la costa si possono ammirare antiche colonne di attracco che venivano usate nell’antichità.: la spiaggia si trova nella frazione di Villanova, Ostuni.Per chi desidera immergersi in scenari incontaminati, la spiaggia di Torre Pozzelle, i cui lidi più famosi e richiesti sono, è la scelta più adatta. Si tratta infatti diche si susseguono tra loro, divise unicamente da alcuni tratti rocciosi, composte da sabbia fine e bianchissima e lambite dal mare azzurro trasparente. La Spiaggia di Costa Merlata, la prima nella quale ci si imbatte, chiamata anche, è la più ampia, ha fondali bassi adatti ai bimbi ed è dotata sia di zona libera che di stabilimenti balneare, oltre che di comodi accessi al mare per i portatori di disabilità. Nelle vicinanze sorge poi la, anch’essa apprezzata dalle famiglie con bambini piccoli per i fondali dolci, l’area attrezzata (ma c’è anche una parte libera), i punti ristoro e i ristoranti (uno dei quali posto direttamente sulla spiaggia). Va segnalato, infine, che c’è un comodo e ampio parcheggio sito a pochi metri dalla prima delle 5 spiagge. Lasciata l’auto lì, le calette si raggiungono facilmente a piedi.: è meta prediletta dei giovani che amano fare tuffi nel mare cristallino.: la spiaggia si trova il Località Torre Pozzelle a Ostuni.