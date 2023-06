La notte di San Giovanni a Ostuni

Programma

, la città bianca che si adagia sulle ultime propaggini della Murgia meridionale, si apre all’estate con la, in programmaper la XXVIII edizione.La Notte di San Giovanni è detta anche Notte delle Streghe, poichè nel passato era usanza raccogliere le erbe di San Giovanni: si riteneva che cogliendole in questa particoalre notte, bagnate dalla rugiada, queste possedessero proprietà curative. Sempre nella stessa serata si preparava anche il nocino, il liquore delle streghe, perché attorno all'albero del noce si riunivano proprio le fattucchiere.Con il suo bagaglio di mistero e magia, la Notte di San Giovanni indirizzava le sorti dell'anno solare. Come è quasi sempre accaduto, il Cristianesimo si appropriò in seguito di questa ricorrenza pagana che celebrava anche il solstizio d'estate, integrandola con la sua liturgia. Nacque così la festa di San Giovanni, che ancora oggi anima Ostuni.La manifestazione, sottotitolata “La luna nuova”, permette al pubblico di inizare l'estate con un appuntamento che coinvolge le strade del centro storico con musica, teatro ed esperienze suggestive dislocate in sei postazioni:TEATRO: dalle ore 20 Chiostro San Francesco - "Incanti" di Natascia Fogu.MUSICA: dalle ore 21 Via Cattedrale: “Historia do Samba”, con Francesca Leone & Guido Di Leone.TEATRO: dalle ore 21 Via Cattedrale: “Farò filò” con Alessandro Lucci si compone di 123 carte per 123 storie.TEATRO: dalle ore 21 Via Cattedrale: ”La Notte delle Streghe” spettacolo in lingua italiana e inglese con Pia Wachter.MUSICA: dalle ore 21 Largo Arcid. Teodoro Trinchera (Piazza Cattedrale) - Vince Abbracciante e Nando Di Modugno.MUSICA- dalle ore 21:30 spettacolo musicale itinerante (Villa Sandro Pertini, Corso Cavour, Largo Lanza, Viale Oronzo Quaranta, Via Petrarolo, Via Cattedrale, Piazza della libertà) dei Takabum.Alle ore 23:30 in Piazza della Libertà concerto/spettacolo conclusivo dei Takabum.: Notte di San Giovanni: Ostuni (Brindisi).: 24 giugno 2023.ingresso gratuito.: maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook degli organizzatori.: Ostuni si trova circa 40 km a nord di Brindisi.La città è raggiungibile da Bari seguendo la SS 16 fino all'uscita Pilone, poi SP19 fino a destinazione.Da Taranto si raggiunge Ostuni percorrendo la SS7 fino all'uscita di Francavilla F. Centro e poi SP28.Da Lecce seguire la SS 613 e SS16 fino a Torre Pozzella, poi proseguire sulla SP21 fino a Ostuni.