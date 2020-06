Le spiagge più belle di Orosei

Spiaggia di Osalla

Spiaggia di Su Barone, Marina di Orosei

Spiaggia di Marina di Orosei

Spiaggia di Sas Linnas Siccas

Spiaggia di Cala Liberotto

Spiaggia di Porto Corallo

Spiaggia Mattanosa

Spiaggia di Cala Ginepro

Spiaggia di Sa Curcurica

Spiaggia Bidderosa

è una destinazione magica, come tutta la, ma ha delle caratteristiche che la rendono davvero unica.Incastonata traè terra di paesaggi incontaminati che spaziano dal Gennargentu alla(ben 20 km!) arricchita da sabbia fine e bianca o calette impervie, mare cristallino e vivace movida notturna.Orosei è però anchee incredibile, protetta quest’ultima da un Parco Nazionale. La cittadina offre diversi spunti per visite e appuntamenti culturali: le sue chiese preziose, i resti di epoca romana, i preistoricie villaggi, e il Museo Don Nanni Guiso, perla che custodisce teatrini in miniatura provenienti da tutto il Vecchio Continente, solo per citarne alcuni.Ecco qui una guida alle, attrezzate o libere, alcune delle quali considerate tra leParadiso classico sardo, questa spiaggia dalla sabbia fine e bianca, soffice e morbidissima, si affaccia sul mare azzurro.Alle sue spalle si trova una fitta vegetazione che la circonda come un abbraccio. I fondali subito piuttosto alti non sono adatti ai bimbi piccoli, ma si prestano bene a esplorazioni con maschera e boccaglio. Sul lido sono presenti punti ristoro oltre che chioschi e stabilimenti in cui affittare sdraio e ombrelloni. Vicinissima alla spiaggia, infine, c’è anche una comoda area parcheggio.: nelle vicinanze della spiaggia si trova la famosa Grotta di Ispinigoli, che merita di essere visitata.: da Orosei prendere la strada statale 125 in direzione sud e, passata la località di Su Petrosu, seguire le indicazioni per la spiaggia.“Selvaggia” e incontaminata, questa cala si presenta come dorata, ampia e quasi sempre tranquilla.Il confine tra rena e mare si riflette nelle policromie e nei giochi di colore che l’oro della sabbia fa confondendosi con l’azzurro trasparente del mare, i cui fondali diventano pressoché subito molto alti. Intorno alla spiaggia, un’ampia e gradevole pineta consente di rilassarsi e trovare ristoro soprattutto nelle ore più calde, mentre lungo il lido si trovano servizi quali bar e punti ristoro, ma non ci sono stabilimenti balneari. All’ingresso della pineta, infine, c’è un grande parcheggio molto comodo che arriva quasi in prossimità della spiaggia.: è dimora prediletta dei meravigliosi aironi cinerini.: da Orosei, percorrere la strada statale 125 in direzione sud, oltrepassare Marina di Orosei e proseguire dritto per circa 4 km. Lasciare l’auto nel parcheggio segnalato.Attrezzatissima (punti ristoro, noleggio sdraio e ombrelloni, parcheggio, ristorantino romantico e pub), questa spiaggia piuttosto lunga si divide in altre piccole calette ognuna con un proprio nome: spiaggia de su Cannionariu, spiaggia di Isporoddai, spiaggia di Santa Maria.La rena è di un bel colore chiaro e fine e il mare è del tipico azzurro trasparente proprio della Sardegna. I fondali, dolcemente digradanti, accolgono in tutta sicurezza anche i bimbi più piccolini.: la foce del Fiume Cedrino, posta di fianco alla spiaggia, è una delle protagoniste dei romanzi di Grazia Deledda, tra cui il famosissimo Canne al vento.: da Orosei, prendere la strada statale 129 - Trasversale Sarda in direzione Marina di Orosei. Procedere sempre dritto e seguire le indicazioni per la spiaggia.Ad appena 9 km da Orosei, questa spiaggia è composta da tre lidi separati tra loro da scogli e contornati dalla tipica, fitta vegetazione mediterranea.Caratterizzata da sabbia fine e chiara, con fondali bassi e mare azzurro-verde, la spiaggia di Sas Linnas Siccas presenta diversi servizi in loco come il noleggio di sdraio e ombrelloni, ristoranti e bar, chioschi per affittare attrezzature per sport d’acqua e un piccolo, ma comodo parcheggio nelle immediate vicinanze.: la vegetazione folta e rigogliosa regala ristoro e ombra nelle giornate più calde, soprattutto per chi sceglie la porzione di spiaggia libera.: da Orosei prendere la strada statale 125 fino a raggiungere il residence-ristorante Quattro Lune, quindi svoltare a destra in Via Fuile, proseguire dritto fino a raggiungere Via Sas Linnas Siccas. Svoltare a sinistra, parcheggiare l’auto e proseguire a piedi.Una lunga distesa di sabbia bianchissima, quasi abbagliante, seduta in riva ad un mare azzurro trasparente simile ad una immensa piscina a cielo aperto e, qua e là, alcuni scogli che affiorano dalla rena e dalle acque: così si presenta la spiaggia di Cala Liberotto.Un’oasi di pace e bellezza naturale, con fondali bassi perfetti per i più piccolini e un panorama scenografico tutto da fotografare. Sebbene non ci siano servizi direttamente lungo la spiaggia, nelle vicinanze si trovano però ristoranti, bar e chioschi turistici, oltre a un ampio parcheggio libero.: piacerà agli Instagram-addicted.: da Orosei, prendere la strada statale 125 verso nord, sino a raggiungere l’hotel S’Ustiarvu. Girare a destra e seguire le indicazioni per Cala Liberotto. Parcheggiare l’auto e proseguire a piedi.A forma di mezzaluna, questa meravigliosa spiaggia è contornata ai lati da rocce e alle sue spalle è protetta dalla macchia mediterranea.La sabbia grigio chiaro si tuffa nel mare color smeraldo, con venature di azzurro chiaro e i fondali sono bassi e sabbiosi. Dotata di alcuni servizi come noleggio lettini e ombrelloni e un piccolo punto ristoro, oltre a chioschi in cui trovare pedalò e attrezzature per sport d’acqua, vicino alla spiaggia si trova anche un ampio parcheggio. Ideale per le famiglie con bambini anche piccoli, questa spiaggia è sempre piuttosto affollata, soprattutto nei picchi di alta stagione.: i ristoranti vicini alla spiaggia preparano ottimi piatti di pesce freschissimo.: da Orosei, prendere la strada statale 125 verso nord, all’incrocio per Cala Liberotto girare a destra. Superare i primi due incroci e, al terzo, svoltare a sinistra su Via Porto Corallo. Parcheggiare l’auto e proseguire a piedi.Una delle più belle e suggestive della costa di Orosei, questa spiaggia (anche chiamata) ha una sabbia dal particolarissimo colore bianco-rosa e il mare che la lambisce è cristallino, con colori che spaziano dall’azzurro al verde smeraldo.Alle sue spalle, una fitta vegetazione consente di trovare ristoro e ombra nelle giornate più calde, soprattutto per coloro i quali arrivano in spiaggia sprovvisti di ombrelloni. Completamente priva di servizi direttamente sulla spiaggia, nelle vicinanze ci sono però ristoranti, bar, negozi e un ampio parcheggio libero. Perfetta per chi ama fare snorkeling, è adatta a tutti grazie ai suoi fondali bassi e dolcemente digradanti.: alle sue spalle si trova lo stagno omonimo, dimora di uccelli acquatici che è possibile ammirare e fotografare.: da Orosei prendere la strada statale 125 direzione nord. Al bivio per Cala Liberotto, svoltare a destra nella frazione di Sos Alinos. Proseguire dritto e, nei pressi della spiaggia (ben visibile), parcheggiare l’auto.È una delle più ampie e lunghe di Orosei, molto amata dai locali e dai turisti e dotata di un’infinità di servizi (dai ristoranti al noleggio sdraio/ombrelloni, dai punti ristoro al parcheggio, fino al noleggio di attrezzature acquatiche e negozietti).La sabbia si presenta come bianca e fine e il mare, dai fondali bassi, è una tavolozza di azzurro e verde smeraldo. Alle sue spalle, una piccola, ma rinfrescante pineta regala ombra a chi decide di vivere la spiaggia in totale libertà.: non si può andare a Orosei e mancare la spiaggia di Cala Ginepro.: da Orosei prendere la strada statale 125 in direzione nord, raggiungere l’incrocio in cui si trova la segnaletica per Cala Ginepro. Svoltare a destra e proseguire dritto seguendo le indicazioni per il Centro Commerciale. Parcheggiare l’auto e proseguire a piedi.Lunga, bianchissima, punteggiata di massi e rocce che affiorano dal terreno, la spiaggia di Sa Curcurica è lambita da un bellissimo mare cristallino, con fondali bassi adatti ai più piccolini.Contornata da una fitta pineta, il panorama qui è di una bellezza naturale incredibile, ottimo per scatti d’autore. Servita da punti ristoro che affittano anche sdraio e ombrelloni, nelle vicinanze si trovano alcuni ristoranti di cucina tipica sarda e alcuni piccoli negozietti ideali per acquistare il pranzo per chi desidera vivere la spiaggia nella sua zona libera. Trovare un posto per l’auto, poi, non è un problema visto che alle spalle della pineta si trovano due ampi parcheggi, a pagamento e gratuito.: nella parte più a nord di Sa Curcurica c’è uno stagno dimora di numerose specie acquatiche, oltre che di bellissimi aironi.: da Orosei, prendere la strada statale 125 in direzione nord. All’incrocio per Cala Ginepro seguire le indicazioni per la località e proseguire dritto. All’altezza dell’Hotel I Giardini proseguire oltre fino ad arrivare alle aree parcheggio. Lasciare l’auto e proseguire a piedi.Oasi naturale dalla bellezza incomparabile, la spiaggia Bidderosa è composta da cinque calette di sabbia bianca e morbidissima, affacciate sul mare cristallino dal bel colore azzurro-smeraldo.Incorniciata da ginepri, sugheri e pini, questa spiaggia si trova protetta all’interno di un parco naturale composto da boschi e tipica macchia mediterranea. Trattandosi di un parco naturale, l’ingresso alla spiaggia è a numero chiuso (ogni giorno possono entrare nell’area solo 130 auto e l’ingresso è a pagamento). Per la sua particolarità e per preservarne l’ecosistema, sulla spiaggia non è presente alcun tipo di servizio, fatta eccezione per l’area parcheggio.: i gigli marini che crescono spontanei sulla rena sono un vero e proprio must da ammirare.: da Orosei, prendere la strada statale 125 in direzione nord, percorrerla per circa 13 chilometri, quindi svoltare a destra al cartello che indica la spiaggia di Bidderosa. Percorrere la strada sterrata che si snoda all’interno dell’oasi naturale sino ad arrivare all’area parcheggio. Lasciare l’auto e proseguire a piedi.