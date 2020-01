Il Carnevale di Orosei

Informazioni utili, date e orari del Carnevale

Calendario delle aperture

Febbraio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Lo spirito antico della Sardegna riverbera nelsprigionato dal caratteristico, un evento che riprende non solo la tradizione della bella cittadina della Baronia bensì l’intera escatologia isolana fondata sul travestimento di stampo rural-medievale.Laprevede ogni anno, durante i quali la popolazione accorre numerosa per assistere allo sfoggio delle maschere autoctone, pronte ad apparire nelleche si succedono nell’arco della giornata. A Orosei arrivano, e cioè le pulite e le brutte, due categorie ben fissate in un immaginario oramai radicato nella memoria e mai disatteso.Delle prime fa parte, un lungo lenzuolo completamente coperto da foglie di arancio e limone cucite sul tessuto. Fra le seconde compaiono invece, rappresentate da figuranti che indossano un pastrano in orbace avvolgendosi la testa con un fazzoletto e dipingendosi il viso di nero tramite l’utilizzo di sughero bruciato. Legati, camminano trainando una botte di vino.Naturalmente isi accompagnano alla presentazione coinvolgente dei bizzarri, parte di uno spettacolo infarcito di manifestazioni collaterali, reunion enogastronomiche e tanto divertimento.Carnevale di OroseiOrosei ( Nuoro ).22, 25, 29 febbraio 2020.dalle ore 15.00.ingresso gratuito.Carnevale.consultare la pagina Facebook della Pro Loco di Orosei.Una volta arrivati a Olbia via nave, prendere la SS 131 dcn e procedere fino a Siniscola , imboccare la SS 125 e raggiungere Orosei; l’aeroporto di Olbia Costa Smeralda è quello di riferimento.Scopri i principali Carnevali della Sardegna