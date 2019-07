La Mostra su Raffaello e la sua scuola ad Urbino, Palazzo Ducale

Scuola di Raffaello e premesse per la pittura moderna

" è la mostra che verrà presentata al pubblico nel mese di ottobre negli spazi dellae che si pone l'obiettivo di raccontare lache videro Raffaello legato al gruppo di artisti che accompagnarono la sua evoluzione e furono legati alla sua ricerca e alle trasformazioni che la caratterizzarono durante la stagione romana.Precisamente la città di Urbino, grazie alla sinergia con il, accoglierà il grande pubblico in occasione della splendida mostra, curata da, dalal, rendendo questa occasione un momento di comprensione prezioso rispetto alla grandeinnel passaggio tra ilSono il modo e l'evoluzione che hanno caratterizzato lasotto ilad aprire la strada alla pittura moderna in quel di Urbino, alcune figure di particolare rilievo infatti si formarono in quel contesto per poi dare seguito con la loro ricerca a sviluppi di portata immensa. Emerge il riferimento certamente di Raffaellino del Colle per esempio.Il progetto espositivo di Urbino rappresenta unche vuole indagare e condividere con il grande pubblico le piùche videro nascere una trasformazione capace di modificare la storia dell'arte italiana in un territorio di grande fermento e stimoli culturali. Un'occasione di approfondimento non solo del grande maestro, ma di un passaggio di particolare rilievo.Raffaello e gli amici di UrbinoGalleria Nazionale delle Marche - Palazzo Ducale di Urbinoda martedì a domenica 8:30 - 19:15; lunedì fino alle 14:00intero euro 8,00