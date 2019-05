La Mostra su Raffaello e Raffaellino ad Urbino, Palazzo Ducale

La mostra in breve

Informazioni utili, date, orari e prezzi biglietti della mostra

Calendario delle aperture

Maggio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Luglio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Agosto 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Settembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ottobre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

” è la mostra inaugurata anei suggestivi spazi die che sarà fruibile per il grande pubblicoSi tratta di una significativa e importante esposizione dedicata a Raffaellino del Colle, seguace raffinato e fedele di, individuata per aprire una serie di momenti celebrativi “” che si susseguiranno per ricordare i 500 anni dalla morte di Leonardo nel 2019 e di Raffaello nel 2020.Curata dala mostra dà il via alla programmazione promossa daldi eventi che interesserannoe che si pongono l’obiettivo di sostenere e partecipare all’di unsensibile e dedito allaIl percorso espositivo pensato per raccontare Raffaellino del Colle ripercorre l’attività del maestro,una serie diprovenienti da chiese e musei di Roma, Perugia, Sansepolcro e Urbino, per esempio.la preziosa esposizione eccocon unae l’” a cura digiorno, a, “”, a cura diDa Raffaello. Raffaellino del Colle17 maggio – 13 ottobre 2019Palazzo Ducale, Urbinofino a settembre, dal martedì alla domenica e festivi 10-13 e 15-19. Ad ottobre da martedì a giovedì 10-13 e da venerdì alla domenica e festivi 10-13 e 15-18Intero 7 euroScopri tutte le mostre e gli eventi nelle Marche