La Mostra su Batman a Milano, Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia

E’ ilad accogliere e presentare al grande pubblico una mostra unica nel suo genere e sbalorditiva: “” attende infatti i visitatoriper coinvolgerli in un percorso affascinante che li vedrà immergersi nel mondo misterioso di Gotham City. Per gli ottant'anni di uno dei fumetti più amati, ecco che il 28 giugno è stato inaugurato il suggestivo percorso espositivo che ripercorre storia e tecnologia!E’ in occasione della decisione di dedicare una, vicino alle celebrità dello star-system, che sono state ideate diverse e intriganti manifestazioni a partire da questa milanese, organizzata conProtagonista indiscusso del progetto espositivo, ile il suoche diventa occasione di approfondimenti e scoperte, ripercorrendo materiali preziosi e avvicinandosi allerealizzate da nomi quali per esempioin mostra per raccontare l’che vede l’amatissimo Batman attraversare avventure e pagine, conquistando intere generazioni con i suoi fumetti, a rappresentare un prezioso riflesso di sogni e desideri di molteplici epoche.Completa la mostra un’interessante, durante la quale scoprire le suggestioni che hanno fatto da sfondo alla nascita del celebre fumetto.Batman: 80 Years of TechnologyMuseo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, Milano28 giugno – 10 settembre 2019da martedì a venerdì 10 - 18, sabato e festivi dalle 10 - 19.intero compreso museo euro 10,00Maggiori info: sito ufficiale Scopri le altre mostre ed eventi in Lombardia