Fattorie didattiche a Genova, dove andare con i bambini

Contatto con la natura e gli animali, attività creative in cui sporcarsi le mani, magari imparando a cucinare delle gustose pagnotte di pane, corsi didattici sul mondo e la vita agricoli, dalle tradizioni tanti antiche quanto attuali. In poche parole, fattorie didattiche! Un modo per grandi e piccoli di re-imparare a vivere in armonia con la natura, apprezzando ciò che la terra, secondo le stagioni, ci può offrire e soprattutto rivalutando un modo di vivere slow, cadenzato in base alle stagioni. Abbiamo parlato già delle fattorie didattiche della Liguria , ma anche soloa a Genova e nei dintorni, sono tante le offerte tra cui scegliere, per trascorrere una giornata tutti insieme, o magari spendendo qualche giorno in più, per una mini-vacanza all’insegna del relax, ma anche della scoperta.Specializzata nella produzione di vini tipici liguri DOC, nella coltivazione dello zafferano e nella coltura di frutta antica, come mele, pere e prugne, qui vengono prodotti ortaggi a KM0, utilizzati poi nella realizzazione di conserve, marmellate, prelibatezze bio. I focus delle attività didattiche proposte spaziano dalla viticoltura alla storia del fagiolo, dalla cura del territorio alle piante antiche. I laboratori, organizzati su base stagionale, seguono anch’essi il ritmo delle stagioni: la vendemmia si fa in ottobre, la potatura a dicembre, mentre la raccolta dello zafferano è fattibile solo tra ottobre e novembre. Il costo delle attività, per mezza giornata escluso il pranzo, è dia persona.: i muretti a secco, usati già da secoli per il controllo dei rii, sono stati ripristinati, in un’ottica di recupero delle tradizioni. Un laboratorio didattico dedicato a queste costruzioni è a disposizione dei bambini.: l’Azienda Agricola Gianfranco Antoniali è aperta tutto l’anno, ma le attività si tengono in base alla stagionalità.: Località Minceto, 23, 16019 Ronco Scrivia (GE). Tel. 010 9651356, mail: gianfrancoantoniali@libero.it Circondata da un immenso bosco dal quale ricavare prodotti della terra sani e golosi come corbezzoli, castagne e funghi, questa azienda agricola, nata dalla passione di una giovane coppia per la terra, produce verdure, coltiva alberi da frutto e offre piatti della tradizione ligure, anche in versioni vegetariana e vegana. A completarne la bellezza, un uliveto secolare che produce olio biologico. Immancabile, in un contesto di questo genere, l’offerta didattica che propone percorsi alla scoperta degli animali della fattoria, la raccolta delle olive, la semina e come preparare delle ottime marmellate sane e bio.: si può anche prenotare un’attività che insegna a conoscere i vecchi attrezzi utilizzati un tempo dagli agricoltori.: 2 camere immerse nella natura, con un tocco di modernità in più. Le docce, infatti, dispongono di idromassaggio e cromo-terapia. Costo della camera, a notte e a persona,, colazione inclusa.: le attività didattiche proposte dall’Azienda Agricola e Agriturismo l’Arca di Nenè si tengono tutto l’anno, ma sulla base delle varie stagionalità. Il costo per mezza giornata è dia persona, mentre per la giornata completa e il pranzo la tariffa a persona è di: Via Arturo Rossi, 21, 16030 Castiglione Chiavarese Località Campegli (Ge). Tel. 345 8701286, mail: arcadinene@icloud.com Erbe aromatiche, fiori e frutti, orti biologici e patate di Montoggio. Alla Fattoria Artemisia i prodotti parlano l’antico linguaggio agricolo locale. Punto di forza della produzione legata alla tradizione ancestrale è quella delle rose, dalle quali si ricava un sublime sciroppo (presidio Slow Food), marmellate, tisane. La didattica proposta, ruota intorno alla natura e alle stagioni, partendo dagli animali della fattoria, passando per il giardino in cui vengono coltivate le piante aromatiche, fino all’orto e al roseto, con interessanti spiegazioni su come vengono coltivate le piante e come se ne ricavano ottimi cibi.: l’attività “Come i nonni” insegna ai bimbi come veniva lavorata la terra un tempo, mostrando loro gli attrezzi agricoli e quelli casalinghi.: 2 camere triple e 2 doppie, arredate in modo semplice, ma accogliente, con vista meravigliosa sull’entroterra ligure. Costo della camera, a notte, con colazione, da: I percorsi didattici costanoa bambino, per mezza giornata, oppureper la giornata completa, pranzo escluso e sono a disposizione, previa prenotazione, da marzo a ottobre.: località Carpi Superiore 5-6, 16026 Montoggio (GE). Tel. 347 0579001, mail: artemisia.montoggio@gmail.com Ricavato all’interno di una casa colonica del XIX secolo completamente ristrutturata, questo agriturismo è immerso nella natura, ma a pochi minuti d’auto da Genova. Qui, tra animali e tantissimo verde, i bambini possono imparare a produrre formaggi, scoprire come tingere i tessuti con colori naturali, imparare il funzionamento di antichi mestieri, come la tessitura e la saponificazione. Nel bosco vicino all’agriturismo, poi, si trova un’antica neviera, un luogo in cui anticamente veniva conservata la neve così da poter tenere i cibi al fresco durante la stagione calda, che si può visitare.: uno dei laboratori insegna a cucinare usando i fiori.: la casa colonica ospita anche camere con accesso indipendente dai nomi insoliti come Coniglio, Fata, Elfo e Gnomo. Prezzi su richiesta.: l’Agriturismo La Grilla è aperto tutto l’anno. Le attività costanoa persona per la giornata completa, pranzo escluso.: Via Giutte, 55, 16010 Mele (GE). Tel. 010 638120, mail: lagrilla@libero.it Incastonato tra antichi borghi, piante di lavanda e agrumeti, l’Agriturismo Sant’Ilario è uno dei primi ad essersi affermato in Liguria per le coltivazioni biologiche. Oltre all’allevamento degli animali, tenuti in libertà, qui vengono coltivati ortaggi e frutta, con un occhio di riguardo alle varietà locali, come la patata quarantina e la cannellina nera. Senza dimenticare la produzione di carne, formaggi e dolci, rigorosamente biologici. E’ in questo contesto che si inserisce, anche, l’attività didattica pensata per grandi e piccini. Tra i laboratori più apprezzati, l’Agriturismo Sant’Ilario organizza appuntamenti per imparare a preparare il formaggio, il miele e il pane.: è un luogo dove incontrare, a tu per tu, caprette, mucche, faraone e galline.: camere silenziose, accoglienti e con una stupenda vista mare, sono la scelta perfetta per chi desidera fare una mini-vacanza all’insegna del relax. Costo della camera doppia, a notte con colazione, da: l’Agriturismo Sant’Ilario La Taverna del Sole è aperto tutto l’anno. Le attività, per una giornata intera, costanoa persona, pranzo escluso.: Via Fossa dei Carboni di Sopra, 16167 Sant’Ilario (GE). Tel. 010 323686, mail: tavernadelsolesantilario@gmail.com Specializzata nella coltivazione di ortaggi, ulivi e frutta, questa azienda agricola alleva anche diversi animali, tra cui bovini, pecore, galline e caprette. La attività didattiche proposte si focalizzano principalmente sul bosco e sulle pratiche di orticoltura, consentendo ai bambini, mani nella terra, di imparare l’antica arte contadina. I laboratori più apprezzati, e prenotati, sono quelli legati agli animali e ai processi di produzione del formaggio.: è una delle poche esperienze di questo tipo offerte nella città di Genova.: l’Azienda Agricola La Vecchia Fattoria è aperta tutto l’anno, anche se alcune attività si svolgono in base alla stagione. Le visite di una giornata intera costanoa persona, pranzo escluso.: Via Montelungo, 18, Genova. Tel. 010 3450827 - 338 4392541.Azienda agricola biologica, qui vengono prodotti miele, formaggi, yogurt e vi vengono allevate capre, mucche e galline. Nonostante si trovi vicinissimo a Genova, questo agriturismo gode di un’atmosfera agreste assolutamente imperdibile. Didattica e laboratori proposti ruotano intorno all’ambito di azione dell’azienda agricola e si focalizzano sui frutti della fattoria, sulla produzione di formaggi e, anche, sugli animali.: con l’attività dedicata alla caseificazione si impara a trasformare il latte appena munto in yogurt e formaggi squisiti e di altissima qualità.: l’agriturismo dispone di camere singole e doppie, con vista sul golfo di Genova. Prezzo della camera con colazione, a notte, da: l’Agriturismo MonteContessa è aperto tutto l’anno e le attività costanoper mezza giornata oper la giornata intera, pranzo escluso.: Via Sant’Alberto, 44 F, Genova. Tel. 010 6988917, mail: montecontessa@gmail.com