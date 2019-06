La Mostra sui Preraffaelliti a Milano, Palazzo Reale

La mostra in breve

Calendario delle aperture

Giugno 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Luglio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Agosto 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Settembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ottobre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Milano presenta “”, la mostra inaugurata a Palazzo Reale che accoglierà il visitatore, prodotta dalrappresentati durante l’eccezionale esposizione con ben, alcuni dei quali mai usciti prima dal Regno Unito.La collaborazione tra Palazzo Reale e Tate Britain ha dato luogo ad uned: una mostra di grande valore e prestigio, curata da, che porterà per ladavanti al grande pubblico gli splendidi capolavori provenienti dalla Tate.E’ ilquando inprende il via unache ha come obiettivo quello di, da qui ecco la nascita di unche sarà capace die che affronterà molti e diversi temi nel rispetto di un sentire comune.Il percorso espositivo si sviluppa in sezioni tematiche articolate e complesse, ripercorrendo obiettivi e ideali di un movimento artistico che influenzò e impattò fortemente, aprendo un, per le generazioni che seguirono, di grande valore.Tra le opere imperdibili mostrate in questa esclusiva occasione, per esempio,e la, a testimoniare la poetica unica di un movimento che attraversa i temi dell’amore, del desiderio, ma ancora della bellezza in ogni sua forma, della fedeltà alla natura e della poesia.Preraffaelliti. Amore e desiderioPalazzo Reale, Milano19 giugno – 6 ottobre 2019Lunedì 14,30 - 19,30; Martedì - mercoledì - venerdì - domenica 9,30 - 19,30; Giovedì e sabato 9,30 - 22,30intero euro 14,00 + prevendita -Scopri tutte le altre mostre d'arte in Lombardia