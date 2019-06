La Mostra su Andy Warhol a Lignano Sabbiadoro, Terrazza a Mare

La mostra in breve

Informazioni utili, date, orari e prezzi biglietti della mostra

Calendario delle aperture

Settembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ottobre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

” è la mostra che verrà inaugurata aall’inizio di, sullo sfondo di un luogo accogliente e selvaggio allo stesso tempo per la presenza della laguna di Marano e della straordinaria biodiversità.Aperta dall’la mostra sarà visitabile gratuitamente presso, la cui architettura è ormai un simbolo consolidato della località friulana. In occasione delecco la splendida iniziativa di esporre per il pubblico il grandesottolineando l’attenzione alla modernità e alla cultura di questi luoghi.edattraverso la visione del mondo del: questo è ciò che si prefigge la mostra di Lignano. Con l’allestimento di un, l’iniziativa regala momenti preziosi e la possibilità di avvicinarsi alle iconiche opere di Warhol comeproseguendo con splendidedella, Warhol fu: una personalità straordinaria per un genio che ha fatto un pezzo di storia dell’arte, attraverso le, divenendo uno deiAndy Warhol: la Pop Art a LignanoTerrazza a Mare, Lignano Sabbiadoro 8 settembre – 13 ottobre 2019tutti i giorni 18.00 – 24.00entrata liberaScopri le altre mostre ed eventi in Friuli Venezia Giulia