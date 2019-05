La Mostra Leonardo Da Vinci 3D a Milano, Fabbrica del Vapore

La mostra in breve

La Milano ospita “”, la spettacolare mostra inserita nella programmazione per le celebrazioni dei 500 anni dalla morte del genio fiorentino. Dalil rivoluzionario e stupefacente progetto propone un’esposizione che sceglie un, attraverso la commistione dia creare un’esperienza davvero unica.Unsenza pari dal passato al futuro lungo 500 anni al quale il visitatore è invitato a partecipare, lasciandosi trasportare da musica e immagini, grazie a tecnologie che regalano emozioni e coinvolgimento senza pari, in cui multi-proiezioni si mescolano a linguaggi differenti e riescono a rapire e immergere nele deiSfidando le leggi della fisica e con l’impiego di tecnologie ela proposta immersiva che ci attende alla Fabbrica del Vapore diviene un modo unico e di grande impatto per avvicinarsi e conoscere le visioni del grande genio: dalle incredibiliale si. Ma ancora la splendida riproduzione dei dipinti attraverso tecnologie in alta risoluzione e una sezione dedicata ai più piccoli in cui si potranno rivivere coinvolgenti momenti dedicati ad arte e ingegneria nel modo più adatto ai giovanissimi.Lo sviluppo dell’esposizione prevede unain cui sarà protagonista il racconto relativo alle tappe più significative della vita di Leonardo e al quadro storico per meglio contestualizzare l’opera del grande genio fiorentino. Per poi passare aglida lui pensate e ideate e alla galleria di quadri e dipinti.Ancora a stupire ecco, per giungere finalmente nellain cui si apre uno spettacolo insuperabile di luci, immagini e suoni a raccontare gliLeonardo Da Vinci 3DFabbrica del Vapore – Cattedrale, Milano30 maggio – 22 settembre 2019Intero euro 14,00 + prevendita -lunedì dalle 15 alle 21, martedì, mercoledì, domenica e festivi dalle 10:30 alle 21, giovedì dalle 10:30 alle 23, venerdì e sabato dalle 10:30 alle 22Scopri tutte le mostre e gli eventi in Lombardia