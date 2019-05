La Mostra su Albrecht Durer a Bassano del Grappa, Palazzo Sturm

La mostra in breve

Inaugurata al’esclusiva e splendida mostra “” che vede gli spazi diallestiti con il tesoro di, benche compongono una collezione di valore impareggiabile, una tra le più importanti testimonianze dell’opera del grande maestro al mondo.sarà infatti fruibile dal grande pubblico la preziosa collezione che racconta le opere grafiche di Albrecht Dürer in concomitanza dell’che riapre i suoi spazi e le sue magnifiche architetture riportate a bellezza e splendore durante il recentissimo restauro.L’esposizione è curata dae testimonia l’opera del maestro durante tutto il suo affascinante cammino artistico, iniziato come incisore di legni, realizzando significative, e che proseguì con meravigliose incisioni e capolavori quali per esempio quelli appartenenti al periodo tra ildurante il quale lavorò per l’, tra questi “” e “”.Leamate e indagate da Albrecht Dürer si rivolgono a differenti soggetti e attraversano l’e quello, ma non manca l’attenzione ale alla, oltre alla realizzazione di. Arricchisce la mostra un focus pensato e voluto dalla curatela che si sofferma sull’opera di grande valore e significato intitolata “”, quale testimonianza dell’che sarebbe dovuto arrivare a Roma e, ma naufragato davanti alle coste liguri. Fu questa un’che ebbee fortuna e che affascinò maestri qualie che ancora oggi è motivo di studio e prezioso riferimento.Completa la splendida esposizione lache indaga particolari dell’e la vita in atelier.Albrecht Dürer. La collezione RemondiniPalazzo Sturm, Bassano del Grappa20 aprile-30 settembre 2019da lunedì a domenica 10 - 19: intero euro 7,00Maggiori info: sito ufficiale Scopri le principali mostre d'arte nel Veneto