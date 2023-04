La Festa dell'Asparago Bianco e del vino Vespaiolo a Bassano del Grappa

L’Asparago Bianco: una lunga storia

Puntualmente ala tradizionale rassegna gastronomica che vede protagonisti l’e il vino. Dal 2007 l’Asparago Bianco di Bassano del Grappa ha ottenuto la Denominazione di Origine Protetta (DOP), il riconoscimento a livello europeo che certifica la qualità e la tipicità di un prodotto. Il Vespaiolo di Breganze DOC è un vino bianco prodotto nelle colline tra Breganze e Bassano del Grappa, che ben si sposa con piatti di pesce e - naturalmente - con gli asparagi.Oltre a un ricco calendario di incontri enogastronomici da marzo a giugno, la rassegna propone i menù tematici proposti dal Gruppo Ristoratori Bassanesi., all'interno della rassegna, si tiene la: è una vera e propria sfilata che premia i mazzi di asparagi (chiamati ruote) più grandiosi.L'Asparago Bianco di Bassano DOP ha caratteristiche ben precise:, elemento questo che, assieme al colore e al peculiare, lo contraddistingue dagli altri asparagi.La leggenda vuole che, secoli or sono, una violenta grandinata rovinò la parte non sepolta dell’asparago, costringendo i contadini a raccogliere la parte della pianta rimasta sottoterra. L’asparago così colto piacque a tal punto che si iniziò volutamente a raccoglierlo prima che emergesse dal terreno. Leggende a parte, a partire dal Cinquecento restano traccia in alcune note spese e in altri documenti di archivio riferimenti riguardanti gli asparagi: anche i padri del Concilio di Trento ne mangiarono durante il loro soggiorno a Bassano.Dal 2010 è stata costituita la. Si tratta di un’associazione che ha come obiettivo non soltanto la promozione dell’Asparago Bianco, ma anche la, contrastandone la contraffazione e l’impiego improprio del marchio DOP.Al di là della forma e del colore, il vero Asparago Bianco di Bassano DOP presenta ilche riproduce una ruota di asparagi e il ponte del Palladio di Bassano del Grappa, e le sigle numeriche che riconducono al produttore, al giorno di raccolta e confezionamento.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo dedicato alleMostra Concorso dell’Asparago Bianco di Bassano DOPPiazza Libertà, Bassano del Grappa (Vicenza).23 aprile 2023.Ore 9 inizio manifestazione.Ore 11:30 premiazioni.Tutto il giorno vendita di Asparagi di Bassano e prodotti locali. Con la partecipazione di Campagna Amica. Maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.Consorzio per la tutela dell'Asparago Bianco di Bassano D.O.P. tel. 0424 521345, email: info@asparagodop.it.: dall'autostrada A4 uscita Padova Ovest e seguire indicazioni per Bassano del Grappa.In auto dalla SS47 direzione Padova, uscita Bassano.Dall’A27 uscita Treviso Sud, poi SR53 direzione Vicenza.Dall’A31 uscita Dueville, poi SP248 direzione Bassano.