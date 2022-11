I mercatini di Natale a Bassano del Grappa in Veneto

Informazioni, date e orari dei mercatini di Natale

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Anche per quest'anno le strade di(provincia di Vicenza) sono invase dai colori e dai profumi degli stand del, che si svolgenel centro storico. Chi arriva a Bassano nel periodo dell'Avvento, infatti, può godersi il classico mercatino di Natale ine tanti altri eventi.Nelle casette enogastronomiche si possono acquistare tante golosità: dai panini caldi al panettone, dalle specialità tipiche venete fino a prelibatezze provenienti da tutta Italia , riscaldandosi con tantoNon c'è solo il cibo al mercatino di Natale di Bassano: non manca infattiper i decori natalizi, tessuti particolari, addobbi in legno e molto altro, così come i, realizzati dalle mani di attenti artigiani.Il ricco programma di appuntamenti prevede anche diverse mostre e l'immancabileper i più piccoli.Piazza Libertà, Bassano del Grappa (Vicenza).: dal 19 novembre al 26 dicembre 2022.: mercatini tutti i giorni dalle 10 alle 19:30.- Sabato 19 novembre: ore 16:30 concerto del Coro Giovani Voci Bassano diretto da Cinzia Zanon. Alle 17 accensione dell'albero di Natale e proseguimento del concerto alle 17:30.- Domenica 27 novembre: mercatino solidale in Borgo Angarano dalle 10 alle 17.- Sabato 3 dicembre: alle ore 14:30 arriva Babbo Natale nella loggia di Piazza, dove accoglierà e riceverà le lettere dei più piccoli.- Domenica 4 dicembre: dalle 16 alle 17:30 concerto sotto l'albero di Piazza Libertà del Coro femminile gospel pop Fritto Vocale, diretto dal Maestro Domenico di Palo.- Giovedì 8 dicembre: dalle 16:30 alle 17:30 concerto sotto l'albero di Piazza Libertà del Coro Joy Vocal Project diretto da Marianna Bordignon.- Domencia 11 dicembre: dalle 16:30 la compagnia Studio Ponti si esibisce con Marching Band accompagnati da artisti di strada per uno spettacolo organizzato da Arteven.- Domenica 18 dicembre: l'Associazione amatoriale Bovaro del Bernese sfila nel centro storico con i vestiti tipici dei pastori delle alpi svizzere accompagnati dai fedeli cani Bovari con i carrettini natalizi. Alle 16 in Piazza Libertà esibizione del Coro Valbrenta diretto dal Maestro Paolo Signori:- Venerdì 6 gennaio: dalle 14:30 alle 17:30 giochi e intrattenimenti per i più piccoli in Piazza Libertà in occasione di Bassano Città della Befana.Maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook di Bassano da Scoprire.: in auto con l'A22, Autostrada del Brennero, uscita Trento/SS Valsugana.In treno da, scendere alla stazione di Bassano del Grappa.Per il bus ci sono tre linee: Sita Padova-Bassano del Grappa, FTV Vicenza-Bassano del Grappa, Ctm Pederobba-Cornuda-Bassano.: a Bassano del Grappa è possibile usufruire dei parcheggi gratuiti in via Rosmini Ca' Dolfin, nei pressi della Chiesa di Santa Croce; in via Colombo o in via Boschetto in Destra Brenta. In centro è disponibile invece il Parcheggio Le Piazze.