Di Rara Pianta, la mostra mercato a Bassano del Grappa

Nel fine settimana dell’si svolge a Bassano del Grappa la XI edizione di "”,promossa dal Rotary Club Bassano Castelli. Location della manifestazione è l’antico, che per l’occasione ospita circa 50 espositori selezionati e un ricco programma di laboratori, incontri e visite guidate.è un evento nato nel 2011 da un’idea del botanico Giuseppe Busnardo e negli anni si è affermata come uno degli appuntamenti italiani più importanti nell’ambito del florovivaismo.La mostra mercato accoglie: ci sono infatti rose, garofani, stelle alpine, peonie, carnivore, orchidee, succulente, aromatiche, azalee, gerani e tante altre, mentre tra ledi questa edizione troviamo un’esposizione die un vivaista di. Gli espositori propongono inoltre agrumi e i frutti antichi, gli arbusti insoliti e le conifere, oltre a un vasto assortimento di bulbi.Chi è alla ricerca dipuò trovare anche olii essenziali, spezie, tisane, marmellate, ceramiche floreali, accessori in bamboo, gioielli in resina con fiori di montagna, cosmetici e fragranze.Con una(domenica, ore 16) quest’anno viene conferito un riconoscimento speciale a una donna che ha fatto della cultura dei giardini e della conoscenza della natura l’impegno della propria vita. Si tratta di, nota come, collezionista di viole e violette, nota nel settore e proprietaria di uno splendido giardino-vivaio. Sempre nella giornata di domenica è prevista anche l’iniziativa delloUna raccolta diviene ospitata per la prima volta nelle Serre Grandi del Giardino, proposte da espositori e appassionati: si inaugura con una selezione di iris europee e di settembrini donata dall’ Orto Botanico di Padova All’interno del parco è presente un servizio ristoro dove, tra le molte specialità, si può degustare il prodotto tipico del territorio: l’Ricordiamo infine che i cani possono entrare al guinzaglio e che è disponibile un servizio carriole.Di Rara PiantaGiardino Parolini, Bassano del Grappa (Vicenza).1-2 aprile 2023.ingresso gratuito.dalle ore 9 alle 19.maggiori informazioni e tutti i dettagli sugli incontri e le visite guidate sono disponibili sul sito ufficiale il Giardino Parolini si trova in prossimità del centro storico, ad appena 350 metri dalla stazione FS di Bassano del Grappa.