Il Carnevale di Bassano del Grappa

il Carnevale si festeggia con la classicae con il concorso "", che tornano rispettivamente ildopo la sosta forzata degli scorsi anni per la pandemia.La manifestazione, pensata per far divertire adulti e bambini, prevede infatti sfilate di carri allegorici (e relativa premiazione per i migliori), concorsi per le mascherine più belle, musica, sfilata di majorettes, e festa per i più piccoli.La Pro Bassano organizzai, valida per il concorso “Nason d’oro 2023”. L'appuntamento è alle ore 14:30 da via Velo a Piazzale Cadorna. A seguire, alle ore 18 vengono premiati dalla giuria tecnica i migliori cinque carri per la realizzazione, i movimenti, le coreografie e i costumi.La sfilata è aperta dalle Majorettes di Nove accompagnate dalla Banda di Campolongo sul Brenta, mentre la manifestazione è animata dalla BandOrchestra Bovo di Carmignano sul Brenta.Si chiude alla grandecon il concorso “”, dove si premiano le maschere dei bambini in Piazza Libertà e la prima edizione del premio speciale “Elide Imperatori Bellotti”. Le premiazioni sono in programma alle ore 17:30Carnevale a BassanoBassano del Grappa (Vicenza).19 e 21 febbraio 2023.ingresso gratuito.Domenica 19 febbraioOre 14:30 da via Velo a Piazzale Cadorna: sfilata dei carri allegorici e gruppi mascherati.Aprono le Majorettes Nove accompagnate dalla Complesso Bandistico di Campolongo sul Brenta, anima la manifestazione la BandOrchestra "Giuseppe Bovo" & Majorettes Show.Ore 14:30-18:30 Piazza Libertà: intrattenimenti musicali con D'animos Band - Fan Club e Maurizio Preto Dj.Ore 18 Piazza Libertà: premiazioni con il Nason d’Oro dei migliori cinque carri decretati dalla giuria tecnica.Martedì 21 febbraioPiazza LibertàOre 14:30-15:30 iscrizione concorso “Bautina d'Argento” e Premio Speciale “Elide Imperatori Bellotti” dedicata ai più piccoli per le migliori mascherine. Musiche di Maurizio Dj e coreografie della Sweetdevilschool Sds e incantesimi del Mago Pilù (Claudio Fabris).Ore 17:30 Premiazione Bautina d’Argento e Premio Speciale Elide Imperatori Bellotti.Ore 15-17 Truccabimbi, laboratorio di trucchi per i bambini, a cura del salone La Barbiera - Bassano del Grappa salone di bellezza di Alessandra Gaiarsa.In caso di maltempo gli appuntamenti saranno rinviati a data da destinarsi.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Instagram della Pro Loco.