La Fiera della Canapa a Milano: 4.20 Hemp Fest

Negli spazi deldiva in scena. L'appuntamento era inizialmente in programma dal 31 marzo al 2 aprile 2023 ma, a seguito del diniego di alcune autorizzazioni da parte delle istituzioni competenti, la terza edizione dellaè ufficialmenteal periodoLa manifestazione offre l’opportunità a espositori nazionali e internazionali di incontrarsi e creare nuove opportunità di business in un mercato in costante espansione. La scelta della nuova location del- più grande, più centrale e più accessibile con 7000 m² di spazio indoor e 3000 m² di spazio esterno - consente di accogliere, i workshop, gli eventi collaterali, la musica e le conferenze. Per l'occasione il pubblico avrà la possibilità di scoprire tutte le novità del settore così come di approfittare dell’occasione per scambiarsi con gli esperti, ma anche di passare un momento di festa e di celebrazione della canapa.Nell’expo area ilpresenta prodotti dedicati alla coltivazione tradizionale, idroponica e aeroponica, sia indoor che outdoor, ci sonoe articoli di paraphernalia come vaporizzatori, e ancora l’area industriale, la, il settore alimentare (non dimenticate che l’olio di canapa è un olio vegetale con proprietà antiossidanti e antinfiammatorie), quello tessile con stoffe morbide e fresche, in grado di assorbire i raggi infrarossi e di schermare le radiazioni di campi elettromagnetici ed elettrostatici; il settore della bioedilizia dove la canapa consente di ottenere ottimi risultati anche nell’isolamento termico e nel risparmio energetico, isolamento acustico e resistenza antincendio; il mercato delle infiorescenze e derivati del, secondo composto più importante della cannabis non psicoattivo.A completare il programma ci sarà la, ovvero la prima competizione ufficiale in Europa durante una fiera di settore dedicata alla, un concorso riservato alle aziende produttrici di canapa industriale italiane ed estere, ormai arrivato alla sua terza edizione. I migliori prodotti di CBD competeranno in quattro categorie: Indoor, Outdoor, Greenhouse, Estratti (Resine), e saranno giudicati sia dal pubblico sia da una giuria internazionale d’eccellenza.Ti interessa l'argomento cannabis? Leggi il nostro articolo sulla: 4.20 Hemp Fest. La fiera internazionale della cannabis: Superstudio Maxi, via Moncucco n°35, Milano.: dall'8 al 10 dicembre 2023.: i prezzi dei biglietti per l'edizione 2023 non sono ancora stati comunicati.: maggiori sul sito ufficiale della manifestazione.: in auto dall’uscita dell’A7 Milano – V.le Famagosta, alla rotonda prendere la terza uscita per Viale Famagosta. Dopo 200 metri girare a destra e prender via Santander. Dopo 50 metri girare a destra e prendere via Moncucco.Metropolitana: Linea 2 della Metro (Verde) e scendere alla fermata Famagosta. Prendere l’uscita in direzione cia Moncucco e in 3 minuti a piedi si arriva a Superstudio Maxi.Autobus: N. 71 – Famagosta M2/P.ta LodovicaN. 56 – Loreto M1 M2/ Crescenzago M2N. 49 – San Cristoforo FS – Lotto M1 M5N. Q46 – Cantalupa (Area Di Servizio) e Famagosta M2N. 95 – Q.re Barona – Rogoredo FS M3.