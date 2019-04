Dove andare in Camper a Pasqua: idee in Italia

1) Lago Sauris (Ud) , Friuli Venezia Giulia

2) Castiglioncello, Livorno e la Costa degli Etruschi

3) Matera e i suoi Sassi

Tre mete per, tre luoghi ideali per la famiglia o per la coppia, per chi ama il turismo o per chi ama la tranquillità, tre modi differenti perL’unico elemento comune è ilche sarà il vostro compagno di viaggio.Vi portiamo al fresco sulletra boschi e laghi, e poi sulla, quel lembo di litorale toscano dove i colori del mare si uniscono al verde della vegetazione ed infine faremo un tuffo nella storia tra i Sassi di Matera Se amate i, quelli lontani dalla confusione dal turismo di massa, questa destinazione fa per voi. Vi portiamo in Friuli Venezia Giulia , nel cuore delle, al. Il lago di origine artificiale sorge a circae si trova precisamente sulla strada che porta da Ampezzo a Sauris , in località la Màina, ed è chiamato infatti anche “lago della Màina”.La cosa curiosa è chee così è possibile vedere i resti del paese che esisteva una volta al posto del lago. E’ una meta che vi consigliamo per. Ci sonoche partono dalle. Un sacco di itinerari per la mountain bike e il trekking.Comevi suggeriamo il: immerso nel bosco dove veramente la “natura ti entra in veranda“, offre tutte le, i bagni molto ampi, riscaldati per l’inverno e con il locale lavanderia. All’interno del campeggio ci sono uncon piscina (l’ingresso avviene con uno sconto ospiti del campeggio) e un maneggio con la possibilità di cavalcare con istruttori, in mezzo al bosco oppure con i bimbi nel recinto.Dal campeggio partonoe nel periodo invernale è possibile partecipare alle uscite con leoltre ovviamente sciare sulla vicina. Sempre all’interno del campeggio c’è un piccolo, quanto grazioso ristorante “C’entro” e manco a dirlo ho infilato la testa in cucina per vedere come e cosa preparano per pranzo o cena. Ho degustato tutti i piatti realizzati secondo le ricette della tradizione del posto. All’interno dell’angolo bar trovate parecchi, come la birra integrale, le marmellate, le tisane con erbe della valle e i dolci con mela e cannella.Loc.. Treinke – 33020 SAURIS (UD) - sito ufficiale Con questa sosta vi portiamo sulla, a Castiglioncello in provincia di Livorno . Siamo all’, immerso tra gli ulivi a circa un chilometro dal mare. La struttura, aperta tutto l’anno (previa conferma telefonica al 3476240444) e dove gli animali sono i benvenuti, dispone ditutte attrezzate di colonnina elettrica, ampie (60 mq cadauna) e ombreggiate, ideali perAll’interno dell’agricampeggio trovate, suddivisi per uomini, donne e disabili, un’area giochi dedicata ai bimbi e una zona dove poter cucinare alla griglia. Entrambe distanti dalle piazzole per garantire la giusta privacy. Questo dettaglio è molto curato nell’agricampeggio De Santis, tanto da aver creato unae unachiamata “paradise silent” dove vige la tranquillità e il silenzio. La sera poi dopo la cena che avrete prenotato al mattino, lontano dalle stanze degli ospiti e dalle piazzole, sotto un pergolato di vite si trova “l’angolo delle chiacchiere notturne”: un luogo dove il campeggiatore può scambiarsi i consigli e i racconti della vacanza.Di giorno potete abbronzarvi sulle spiagge di sabbia fine di, alcune tra le spiagge più belle della Toscana , sugli scogli di Castiglioncello o Quercianella, oppure visitare Livorno, la seconda città più grande della Toscana dove regna un’ottima cucina di pesce, un affascinantecon canali e spiagge che si estendono a sud della città. Tappa che vi consigliamo di non saltare, soprattutto se avete bambini, è l’: un’immersione senza bombole e costume, nella vita sottomarina, tra grandi tartarughe marine, gli squali pinna nera del reef, le bellissime meduse e molti altri pesci colorati e buffi. Dopo aver visitato l’Acquario proseguite la passeggiata sino alla, uno dei luoghi in assoluto più caratteristici e fotografati della città. Loche si affaccia sul lungomare ha una storia travagliata alle spalle: originariamente, mentre è del ’30 la prima edificazione del caratteristico tempietto con la cupoletta sorretta da colonne a sezione circolare.. Infine proseguite la vostra passeggiata lungoe attraverso il centro. Fermatevi ad ammirare le botteghe e l’assoluta senso si tranquillità che vi circonderà. Solo così riuscire a respirare l’atmosfera livornese. Scegliere come meta della vacanza l’significa proprio unire il relax della campagna, con il sole del mare e trovare lo spazio giusto per ogni componente della famiglia.Agriturismo - Agricampeggio De Santis Via Boldini, 5 - Castiglioncello (LI )+39.347.6240444 - sito ufficiale E’ uno dei Matera e i suoi Sassi. Se come me non siete mai stati a Matera, appena vi arrivatecome prima tappa. E’ qualcosa che vi toglierà il fiato e riempirà la il cellulare di fotografie. Un concentrato di bellezza architettonica e stilistica di doversi periodi storici. Unantichissimo fatto discavate e costruite nel tufo fino a creare un ambiente unico al mondo, misterioso e romantico appunto i Sassi. Se volete visitare Matera, vi suggeriamo come prima tappa i Sassi che costituiscono un ottimo esempio di convivenza uomo e natura. I Sassi sono divisi due rioni, ile il, con al centro lo sperone roccioso della Civita rimasto, per millenni, invisibile agli occhi dei nemici.Nella Civita ci sono i palazzi nobiliari e la Cattedrale di Matera . Lungo il Sasso Caveoso troverete invece le case-grotta, entrateci e scoprite come vivevano sino all’inizio degli anni 50. In una sola stanza, arredata in modo semplice, abitavano famiglie anche di dieci persone, che dividevano lo spazio con i propri animali. Proseguite la visita perdendovi nei vicoli, stradine e piazzette che trovate lungo il cammino del centro storico: ogni angolo, scorcio e panorama sarà fotografato. Prima di entrare nella zona del Sasso Caveoso da Piazza Giovanni Pascoli, vedrete un elegante palazzo in stile barocco, è il, diventato nel 2003 sede del Museo Nazionale d’Arte Moderna della Basilicata . Raggiunta l’ora di pranzo, gustatevi l’ottima cucina lucana, in uno dei ristoranti ricavati nel fresco dei Sassi: ordinate la ”crapiata“, a base di legumi con la carne delle mucche Podoliche, che vivono allo stato brado lungo i pendii murgiani. Infine, Matera custodisce gelosamente la sua storia sotterranea, rappresentata da circa. La più estesa è quella detta: vi si arriva da Piazza Vittorio Veneto, vi si accede all’interno della cisterna, alta 16 metri e che in grado di contenere fino aPer sostare in camper vi suggeriamo il Parco della Murgia Materana , l’(Centro Educazione Ambientale): un posto dove potete partire a piedi per visitare la città dei Sassi.Area Camper Masseria Radogna, Contrada Murgia Timone - Sito ufficiale