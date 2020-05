Le spiagge più belle della Toscana, ecco la classifica

La spiaggia di Casetta Civinini a Castiglione della Pescaia

La spiaggia di Cala Violina a Scarlino

Cala del Gesso sull'Argentario

Cala Bionda a Porto Santo Stefano

La spiaggia di Buca delle Fate a Populonia

Cala Bagno delle Donne a Talamone

Cala di Forno a Magliano

La spiaggia di Collelungo a Magliano

La spiaggia dei Bagni di Domiziano a Porto Santo Stefano

La spiaggia di Rimigliano a San Vincenzo

La spiaggia di Feniglia a Orbetello

Versilia

Poche regioni possono vantare la fama internazionale enei confronti dei turisti sia italiani che stranieri. Città d'arte e cultura (, solo per citarne alcune), splendidie colline talmente incantevoli da sembrare disegnate, richiamano ogni anno milioni di visitatori da tutto il mondo.Laha però anche la fortuna di poter contare su una, dove si susseguono quasi ininterrottamente, come ci testimoniano ogni anno i risultati delleAbbiamo pensato così di stilare una classifica delle spiagge più belle del mare della Toscana, concentrandoci sul litorale continentale e tralasciando volutamente dall'elenco quelle che si trovano nel variegato arcipelago toscano, come leo quelle dell'. Ecco dunque le nostre preferenze.Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, è una località che puntualmente, ogni anno, riceve premi di ogni genere per la bellezza della sua costa e delle sue acque. I premi sono in realtà conferiti anche per la tutela dell'ambiente che le istituzioni mettono in atto.Sono numerose le spiagge che si trovano nel territorio di, una più bella dell'altra. Tra queste segnaliamo Casetta Civinini, a nord di: 6 km di sabbia fine affiancata dalla pineta, che a sua volta è attraversata da un sentiero CAI.Alcune torri (Torre Civette e Torre Hidalgo) vigilano dall'alto sullo splendido panorama abbracciato dal Mar Tirreno.Rimaniamo in provincia di, immediatamente a nord di Casetta Civinini, di cui abbiamo appena parlato.Siamo nella, a Cala Violina, una piccola insenatura di sabbia bianca sulla quale, in bassa stagione, ci si può trovare anche completamente soli. Non è accessibile direttamente in auto (il parcheggio si trova a circa 20 minuti a piedi) e questo ha favorito negli anni la conservazione di un ambiente naturale intatto, protetto da una folta macchia mediterranea. Una curiosità: il nome della spiaggia deriva dal suono che si percepisce in condizioni di silenzio quando la sabbia è calpestata.Ci spostiamo sull'Argentario, alla sua estremità occidentale.Dasi percorre la strada panoramica costiera e successivamente dalla via dei Pionieri, dove dopo poche centinaia di metri si lascia l'auto prima di proseguire a piedi. Cala del Gesso è considerata una delle più belle in assoluto di tutto l'Argentario, composta da piccoli ciottoli bianchi e una vista privilegiata sulla piccola Isola Argentarola. Date le sue ridette dimensioni, in alta stagione si riempie velocemente.Ancora sull', la spiaggetta conosciuta con il nome di La Bionda è una vera delizia di questo tratto di costa. Si può raggiungere a piedi da Porto Santo Stefano ed è riparata da una fila di scogli che rendono l'acqua della baia particolarmente calma. Sulla spiaggetta si affacciano alcune ville, ma l'accesso è assolutamente libero.In provincia di, nei pressi del Golfo di Baratti, si trova un luogo straordinario e incontaminato: è la Buca delle Fate, un tratto di costa rocciosa incastonato nel promontorio di(foto).La spiaggia è raggiungibile con un sentiero a piedi attraverso la vegetazione, formata da macchia mediterranea e da un bosco di lecci. È proprio in corrispondenza del bosco che, lungo il percorso, è possibile scorgere anche alcune tombe etrusche.Una volta superata la vegetazione più fitta, si aprirà davanti agli occhi uno scenario selvaggio e mozzafiato; scesi fino al mare, sarà finalmente il momento di godersi un bagno in questo paradiso.Siamo nella cosiddetta Costa d'Argento, nel Parco della Maremma, e per la precisione nel comune di, in provincia di Grosseto.Cala Bagno delle Donne è una caletta di ghiaia, circondata da speroni rocciosi, raggiungibile tramite una scalinata al termine di una stradina sterrata.A colpire i turisti non è tanto la spiaggetta in sé, quanto i colori dell'acqua e il fondale di questo tratto di Mar Tirreno, ricco di fauna marina e di fondali spettacolari ideali per le immersioni.Ancora in provincia di Grosseto e ancora nel, la deliziosa Cala di Forno è una dellePer raggiungere questa spiaggia paradisiaca incastonata nel promontorio dei Monti dell'Uccellina occorre percorrere un lungo percorso a piedi (il) che costeggia il litorale.Siamo nel comune di Magliano, immersi in una natura incontaminata e dominata, dall'alto, da un'antica torre che contribuisce a rendere ancor più suggestivo il panorama.Nei pressi di Marina di Alberese, sempre nel comune di Magliano (Parco Naturale della Maremma), la spiaggia di Collelungo compare spesso nelle classifiche di Legambiente tra le migliori spiagge d'Italia per una serie di qualità e standard che rispetta.Caratteristica fondamentale di Collelungo sono le dune di sabbia che abbracciano la spiaggia e la dividono dall'entroterra, ma anche la Torre di Collelungo che domina dall'alto il paesaggio, assieme alla Torre di Castelmarino.La grande spiaggia di sabbia dorata è accessibile mediante il, lungo quasi 6 km, oppure dalla spiaggia di Marina di Alberese e camminando in direzione sud. Data la sua posizione isolata è generalmente poco affollata anche in agosto.Tra le splendidece n'è una che racchiude anche un importante richiamo storico.La spiaggia dei Bagni di Domiziano è un piccolo tratto di costa sabbiosa dove, con la bassa marea, è possibile scorgere antiche vasche per l'allevamento ittico ed è possibile ammirare anche i resti di un'antica villa romana, che secondo gli studi archeologici risalirebbe all'Spiaggia libera, ma con pochi posti auto. Attenzione: è vietato parcheggiare lungo la strada statale.Il Parco naturale costiero di Rimigliano si trova nel comune di(Livorno).A differenza della spiaggia di San Vincenzo, quella di Rimigliano è ancora in gran parte selvaggia, anche se negli ultimi vent'anni sono stati realizzati alcuni stabilimenti e studiato progetti di riqualificazione che hanno un po' compromesso lo spettacolo naturale offerto da questo tratto di costa tirrenica.Sperando che le amministrazioni locali invertano quello che è il trend più recente, la spiaggia di Rimigliano, con i suoi 6 km di lunghezza, rimane al momento – almeno nei tratti liberi – una delle più belle spiagge della Toscana.Concludiamo la lista delle spiagge più belle della Toscana con uno dei più spettacolari tratti di costa italiana: si tratta della cosiddetta Feniglia, la spiaggiona che unisce il promontorio dell'Argentario al continente, in corrispondenza della laguna diLa suggestiva posizione geografica, i 6 km di sabbia fine, la pineta, l'acqua pulita e la leggera brezza di Maestrale che soffia al pomeriggio contribuiscono a rendere la spiaggia della Feniglia uno dei luoghi più affascinanti del nostro paese.Date le sue enormi dimensioni, è dotata sia di stabilimenti balneari che di spiaggia libera; per questo non è mai sovraffollata e consente anche agli amanti del naturismo di trovare il proprio angolo di libertà. Gli ingressi al parco e alla spiaggia sono due: uno dal lato die uno daIl parcheggio comunale adiacente all'ingresso del parco costa 5 euro al giorno.Il litorale toscano è talmente ricco e variegato da non potere essere raccontato tutto in un solo articolo. Per questo abbiamo scelto di dedicarne uno in particolare alle, con approfondimenti sia su quelle libere che su quelle attrezzate.