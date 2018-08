Le spiagge più belle dell'Isola d'Elba: le migliori perchè...

Spiaggia di Scaglieri

Spiaggia della Padulella

Spiaggia di Sansone

Cala Nisportino

Spiaggia di Acquarili

Spiaggia di Fetovaia





È un'autenticadel nostro Mar Tirreno, una meraviglia della natura a pochi km dalla costa della Toscana , facilmente raggiungibile – volendo – anche solo per una gita in giornata. È però evidente comemeriti una visita ben più lunga, durante la quale godersi, una per una, lee spiaggette che la costellano.Abbiamo pensato di proporvi questa piccola, ben sapendo che è impossibile stilare una classifica oggettiva e consci del fatto che ognuno, per la propria esperienza personale o per mille altre ragioni, può preferirne una piuttosto che un'altra...ma tant'è, ecco quali sono per noi, rigorosamente in ordine sparso, leall'Isola d'Elba.Può essere un ottimo compromesso tra quanti cercano un mare incantevole e quanti vogliono associarvi le comodità dei servizi: stabilimenti, ombrelloni e bar, ai quali si affianca anche la spiaggia libera. Non distante dal capoluogo Portoferraio , Scaglieri è una spiaggia sabbiosa che consente, all'ora del tramonto, di godersi un impareggiabile spettacolo conScaglieri si raggiunge percorrendo la strada che da Portoferraio conduce a Procchio, svoltando al bivio per La Biodola.Mare turchese edi ciottoli bianchi sono certamente due buoni motivi per trascorrere una giornata a Padulella, proprio accanto a Le Ghiaie. A differenza di molte spiagge che si trovano nei pressi di Portoferraio, qui. Esiste inoltre uno stabilimento che fornisce servizi di bar, noleggio ombrelloni e ristorante.Il parcheggio non è a ridosso della spiaggia, per cui occorre camminare un po' per raggiungerla.Rimaniamo ancora sulla, e sempre nei pressi di Portoferraio. Non è distante dalla strada che conduce a Capo d'Enfola, ma lo è quanto basta per scoraggiare gli amanti della comodità a tutti i costi. C'è infatti da camminare un po' per raggiungere questo paradiso d'acqua cristallina e sassi bianchi, attraversando prima anche la spiaggetta deed il promontorio che divide le due spiagge, ma lo scenario che si apre davanti agli occhi ripaga ampiamente la fatica.Cambiamo genere e località: siamo nel comune di Rio nell'Elba, nel nordest dell'isola. Si tratta di una bella spiaggia libera dal fascinodelle precedenti, dove ai ciottoli e alla sabbia si mescolano infiniti residui di(una particolare specie di alga); nessuna paura, non sporcano e non compromettono la bellezza del luogo, ma testimoniano l'aspetto selvaggio di Nisportino.Su un lato della spiaggia è presente anche un bar che noleggia ombrelloni, mentre alle spalle dei (pochi) bagnanti distesi al sole sorge un canneto. È una delledell'Isola d'Elba.Sulla costa meridionale dell'isola, la spiaggia di Acquarili, nel comune di Capoliveri , ha la caratteristica di essere composta da. È un tratto di oltre duecento metri di spiaggia incastonata tra due piccoli promontori (). La sua bellezza risiede nell'aspetto selvaggio e nella scarsa frequentazione da parte dei turisti: non esistendo servizi e strutture, è una spiaggia ideale per chi cerca un luogo rilassante.Per raggiungere Acquarili occorre percorrere a piedi un sentiero non particolarmente semplice, lasciando l'auto nel parcheggio pressoÈ vero, è probabilmentee fotografata dell'Isola d'Elba, ma una ragione deve pur esserci. Si tratta di un'ampia spiaggia di sabbia, nel comune di, che si affaccia sul consueto mare cristallino; data la sua bellezza, e la facilità nel raggiungerla, è impensabile sperare di averla tutta per sé. Stabilimenti e turisti occasionali la occupano per intero durante i mesi estivi, ma provando fuori stagione si può avere più tranquillità. Gli scogli alle due estremità possono essere un'alternativa all'affollamento.