Le spiagge più belle della Maremma laziale

Laè forse meno famosa e conosciuta della “cugina” toscana, ma solo per la denominazione. Non appena si menzionano le località che ne fanno parte, infatti, si comprende come questo territorio nulla abbia da invidiare all’area più celebrata.Con le sue numerose, la Maremma laziale fornisce numerosi e interessanti spunti per vacanze d’eccellenza. Stesso discorso va fatto per le sue spiagge, alcune delle quali considerate tra le, incastonate in parchi naturali di pregio, ricchi di biodiversità.Proprio sul confine con la, sorge questa bellissima spiaggia non troppo estesa, ma affascinante.La sabbia fine, dal particolare colore grigio, è lambita da un limpido e cristallino. Circondata da fitta vegetazione, i suoi fondali sono bassi e digradano a poco a poco verso il mare aperto. Ecco perché, quindi, questa è una delle spiagge più adatte alle famiglie con bambini. Grazie alla sua prossimità con il fiume Chiarone, in alcuni punti è possibile avvistare uccelli di palude. Dotata sia di tratti liberi che di aree attrezzate con stabilimenti balneari, sulla Spiaggia delle Graticciare ci sono anche punti ristoro, ristoranti e, nelle sue vicinanze, è a disposizione un comodo parcheggio a pagamento.: le gradazioni di colore della rena, che virano dal grigio al bianco, regalano un intenso contrasto con l’azzurro del mare.: dal centro diimboccare la strada statale 1 Via Aurelia/E80. Percorrerla per circa 9,8 km, quindi svoltare a destra verso l’uscita Pescia Romana. Dopo 220 metri, svoltare a sinistra in direzione Località Matteaccio. Dopo 300 metri, girare a sinistra su Via degli Oleandri e percorrerla per 190 metri, quindi svoltare a destra su Viale dei Pini/strada provinciale 140. Dopo circa 2,3 km svoltare a sinistra in direzione Località le Gratticciare. La spiaggia si trova a circa 2,7 km.A pochi chilometri da Montalto di Castro, la spiaggia delle Murelle è una delle più incantevoli della zona, con la tipica sabbia grigia, una ricca e rigogliosa vegetazione e uno stupendo mare cristallino e pulitissimo, dai fondali bassi che digradano dolcemente verso il largo.Qua e là, nell’acqua, affiorano scogli molto apprezzati dai più giovani per gare di tuffi. Grazie alla sua estensione, anche nei periodi di maggiore affluenza la spiaggia garantisce sempre la privacy necessaria per godere di giornate di sole e mare. Sia libero, che attrezzato, sul lido si trovano punti ristoro, ristoranti e stabilimenti balneari. Nelle sue immediate vicinanze, infine, ci sono diversi comodi parcheggi.: vicinissimo alla spiaggia si trova un meraviglioso e antichissimo porto etrusco sommerso, paradiso di appassionati di snorkeling e immersioni che qui possono anche affittare l’attrezzatura necessaria.: da Montalto di Castro, imboccare la strada provinciale 46 in direzione Via Adriatica e percorrerla per circa 1,1 km. Quindi svoltare a destra e rimanere sulla strada provinciale 46 per 1,6 km. Alla rotonda, imboccare la seconda uscita in direzione Litoranea. Dopo 3 km svoltare a destra verso Strada delle Murelle. Parcheggiare l’auto e proseguire a piedi.Lunga, sabbiosa, abbracciata da un’ampia e rigogliosa pineta mediterranea, la spiaggia di Spinicci è lambita da un favoloso mare pulitissimo e turchese.I fondali sono bassi, perfetti per i bambini anche piccoli, e il lido è sia libero che attrezzato, oltre che dotato di punti ristoro e ristoranti. Spesso battuto dai venti, il litorale Riva dei Tarquini (sul quale si trova la spiaggia) è frequentatissimo anche da praticanti di surf e wind-surf. Unica pecca, i parcheggi, che si trovano dopo il campo da tiro militare e sono, spesso, piuttosto affollati.: la sabbia dorata e il verde cristallino del mare creano un contrasto unico e affascinante.: daimboccare la strada provinciale 43 per 800 metri, quindi alla rotonda prendere la seconda uscita per rimanere sulla provinciale. Dopo 700 metri, imboccare la strada statale 1 Via Aurelia/E80 e percorrerla per 4,3 km, quindi prendere l’uscita Montalto di Castro/Grosseto. Continuare sulla Litoranea per 1,7 km e, infine, svoltare a destra. Parcheggiare l’auto e proseguire a piedi.Rinomata per chi pratica naturismo, la spiaggia di Pian di Spille è una delle più belle e suggestive di tutta la zona.Piccolo paradiso terrestre, tra morbide dune dorate e mare dai riflessi cangianti che virano dall’azzurro al turchese, Pian di Spille è suddivisa tra parti libere, aree attrezzate per tutti, spiagge per single e zone riservate ai nudisti. Vi si trovano anche bar, locali in cui ascoltare dell’ottima musica, ristoranti e punti ristoro. Anche conosciuta comeper la sua particolare conformazione territoriale, Pian di Spille è circondata da una profumatissima e ampia pineta mediterranea, perfetta per ristorarsi nelle calde giornate estive.: è una spiaggia davvero adatta a tutti. Anche per questo lido, come per la Spiaggia di Spinicci, l’unica pecca è quella del parcheggio: le aree di sosta si trovano dopo il campo da tiro militare e sono, spesso, piuttosto affollate.: da Tarquinia imboccare la strada provinciale 43 per 800 metri, quindi alla rotonda prendere la seconda uscita per rimanere sulla provinciale. Dopo 700 metri, imboccare la strada statale 1 Via Aurelia/E80 e percorrerla per 4,3 km, quindi prendere l’uscita Montalto di Castro/Grosseto. Continuare sulla Litoranea per 1,7 km e, infine, svoltare a destra. Parcheggiare l’auto e proseguire a piedi.Lunghissima, con una soffice sabbia dorata e un mare pulito e tranquillo, dai fondali bassi, la spiaggia dei Bagni di Sant’Agostino è ideale per le famiglie.Circondata da una vegetazione ricchissima, non è raro avvistarvi anche uccelli come i fenicotteri, le garzette e gli aironi, abitanti della vicina. Sia libera, che dotata di comodi stabilimenti balneari e punti ristoro, vi si trovano anche caratteristici ristoranti specializzati in piatti di pesce freschissimo.Selezionata perché: la qualità delle sue acque è eccellente.: da Tarquinia, prendere la strada provinciale 99 e percorrerla per circa 13 km, quindi imboccare Strada Bagni Sant’Agostino e proseguire dritto fino ai parcheggi adiacenti alla spiaggia.Le Saline di Tarquinia si trovano all’interno di un’ampia area protetta, paradiso di animali acquatici, uccelli e mammiferi, tra gli altri.Questo sito naturalistico, di importanza sostanziale, si estende per circa 150 ettari e ospita, tra i suoi tanti abitanti fissi, fenicotteri rosa, aironi cinerini, falchi pescatori e germani reali. Passeggiando lungo il mare, tuttavia, non è insolito imbattersi in porcospini, tartarughe e scoiattoli. Trattandosi di una zona preservata, l’accesso alle saline prevede visite solo ad alcune aree specifiche, tra cui anche la spiaggia. Lunga all’incirca 4 km, è interamente libera, caratterizzata da fine sabbia dorata e lambita da acque pulitissime di un bel colore smeraldo. Oasi di pace e relax, non sono presenti per ovvi motivi né punti ristoro né ristoranti.: qui vi furono girate diverse scene del celebre film “Le Avventure di Pinocchio”, diretto dal sublime regista Luigi Comencini nel 1972.: le Saline di Tarquinia si trovano presso il Nucleo Carabinieri Biodiversità della Riserva naturale "Saline di Tarquinia", in Via delle Saline s.n.c.