La Sagra del Prugnolo a Pieve Santo Stefano

Informazioni, date, orari e programma della Sagra del Prugnolo

Calendario delle aperture

Maggio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Inla tradizione è tutto, in special modo quando interessa cucchiaio, forchetta e coltello. Di cosa stiamo parlando, se non di? Ebbene sì, nella provincia diuno dei comuni che si dedica al folklore culinario è Pieve Santo Stefano , paese di 3.000 abitanti dovevie e piazze sono tutte per laIn questi giorni la popolazione si riversa nelper gustare un buonissimo fungo abituato a crescere nei boschi intorno al borgo, generose culle di primizie per le quali lelocali si sprecano.La 20° edizione della sagra onora il prugnolo offrendolo in legittimo matrimonio a ingredienti in grado di esaltarne il vivido sapore, come i popolarissimi tagliolini ai prugnoli. Qui non si scherza quando si tratta di mangiare, e la sagra lo dimostra aggiungendo in tavola il mitico tortello di patate cotto alla lastra. Glisono votati non soltanto alla gastronomia, ma anche all’Ti piacciono i funghi? Leggi il nostro articolo sulleSagra del Prugnolo e Giornate del PastorePiazza Santo Stefano, Pieve Santo Stefano (Arezzo).dal 17 al 19 maggio 2024.ingresso gratuito.sagra gastronomica.sabato 18 e domenica 19 maggio la cucina è aperta dalle ore 12 fino a tarda sera.Antipasti: Bruschette ai prugnoli - Crostini toscani - Ravioli fritti - Affettato - Pecorino.Primi: Tagliolino al prugnolo - Tagliolino al pomodoro - Polenta al prugnolo - Polenta al ragù - Polenta al pomodoro.Secondi: Arrosto di maiale in porchetta con cipolline.Dolci: Dolce secco ai cereali.Bibite: Acqua - Vino - Prosecco.qui è disponibile il programma (pdf) della sagra. sito ufficiale della Pro Loco. E-mail: ass.prolocopieve@gmail.com.dalla E45 uscire a Pieve Santo Stefano seguendo le indicazioni.Dalla stazione ferroviaria di Arezzo proseguire il viaggio a bordo degli autobus SITA, Baschetti o LFI.L’aeroporto di riferimento è l’”Amerigo Vespucci” di Firenze.