Giardino in Fiore ad Ancona

È il mercato della primavera per antonomasia in quel di, tripudio di piante, fiori e colori che sono i gioielli della bella stagione, insomma la vera festa del verde nelleParliamo naturalmente di, di ritorno in città ilper battezzare il tempo soleggiato che vede sbocciare le meraviglie del giardino, le fioriture dell’orto e i delicati ornamenti dei balconi, oltre alle aiuole capaci di rendere più bello anche il centro urbano più trafficato e convulso.si cala ancora una volta nei panni di location affascinante, offrendo una degna scenografia a una manifestazione sempre più all’altezza della propria fama, nutrita dachiamati a trasformare il centro anconetano in un autentico paradiso dove, almeno per una volta l’anno, è il verde a predominare sull’asfalto, le aiuole sul cemento, le siepi sui cornicioni stradali.Ancona sente la festa scorrere nelle vene e per l’occasione i suoitengono le saracinesche alzate tutto il giorno a favore degli avventori interessati a fare acquisti senza tuttavia mai perdere di vista le attrattive principali, i tesori di Giardino in Fiore, nella fattispeciee perfino, per non parlare deiIl comparto artigianale mette in sfoggio vasi, terrecotte, attrezzi per il giardinaggio e una quantità considerevole di arredi per esterni proposti in diverse soluzioni e che incentivano all’acquisto poiché realizzati con materiali ecologici, che di questi tempi rappresentano un aspetto non soltanto interessante bensì fondamentale.La kermesse ha in serbo anche il, che dà maggiore spazio a prodotti un po’ più di nicchia, per esempioadatte sia per rinfrescare l’ambiente sia per la persona. Tanti gli articoli in vendita e tanta l’oggettistica a soggetto bucolico, sempre di marca artigianale.L'evento segue di due settimane l'alla Mole Vanvitelliana.Giardino in FioreCorso Garibaldi, Ancona.18-19 aprile 2020.ingresso gratuito.mostra mercato floreale.dalle ore 9 alle 19.Maggiori informazioni sul sito ufficiale degli organizzatori.Per ulteriori dettagli: Comune di Ancona tel. 071/2221, e-mail info@comune.ancona.it all’autostrada A14 Adriatica si esce ad Ancona Nord o Ancona Sud.La stazione ferroviaria di Ancona si trova a pochi passi dal centro storico.L’aeroporto internazionale di Ancona Falconara dista dalla città soltanto un quarto d’ora ed è collegato al centro urbano dalla linea autobus e servizi shuttle in partenza dal terminal.