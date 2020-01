Leno in Fiore a Villa Badia

Informazioni utili, date e orari per visitare la manifestazione

Fiori e piante di ogni foggia e colore sono i protagonisti della kermesse florovivaistica, che si svolge il, per ammirare non solo specie dalle tinte caleidoscopiche ma anche vasi, composizioni e oggettistica che rendono gli spazi verdi dei luoghi unici.La location non potrebbe essere più suggestiva; nel parco dell’ottocentescasi alternano stand allestiti a tema naturalistico connaturali e artificiali,con articoli in legno, giunco e altri elementi, ma non solo.In mostra anchecollegati al tema naturalistico,e profumi e un’area dedicata al riciclo creativo e al rispetto dell’ambiente.Oltre a spettacoli, giochi e intrattenimento, il programma sarà arricchito da momenti di approfondimento con relatori scelti tra paesaggisti, naturalisti, esperti e studiosi del settore.L’evento è curato Loretta Tabarini & PromAzioni360, già organizzatori di Darfo Boario Terme in Fiore che di svolge nel Parco delle Terme di Boario.: Leno in Fiore: Leno (Brescia).30-31 maggio 2020.: ingresso libero.: manifestazione floreale.maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata o al cell. 3398824098.: siamo a una trentina di chilometri a sud di, da dove per raggiungere Leno è sufficiente percorrere l’A21 o SS45 bis.