La Mostra Felina di Genova

Informazioni utili, date e orari per visitare la fiera dei gatti

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Sonoin mostra a; un vero esercito di amici a quattro zampe provenienti da tutta Europa pronti a partecipare a, l’Organizzata da WorldCats e patrocinata dall’Anfi - Associazione Nazionale Felina Italiana e dal Comune di Genova, si svolge negli spazi del Padiglione B della Fiera.Molte lein programma, a cominciare da quella riservata ai persiani e agli esotici, fino a quellla che vede protagonisti i bellissimi e giganteschi maine coon.Per la gioia degli appassionati, si potranno ammirare più di: dai ragdolls agli American Curl, dai gatti degli Zar ai norvegesi delle foreste, e ancora Kurilian Bobtail, Bengal, British Shortair e i certosini, gli esotici, i siamesi, gli orientali e i gatti casalinghi. Lenelle rispettive categorie, adulti, cuccioli e neutri, si tengono il sabato e domenica con il Best in show.Oltre alle competizioni presenti in fiera moltidi prodotti per l’alimentazione e la cura degli animali, mentre in mattinata sono presenti veterinari per rispondere alle domande del pubblico.Per i bambini è previsto uno spazio con i gonfiabili mentre all’interno del padiglione è presente un servizio bar e ristoro con specialità liguri e piemontesi.: World Cats - Esposizione Internazionale Felina: Padiglione B della Fiera di Genova, Piazzale Kennedy, Genova.: 8-9 febbraio 2020.: intero 8,50 euro;ridotto 6,50 euro (bambini fino a 12 anni, studenti universitari e over 70);ingresso gratuito per i bambini fino a 3 anni.: fiera.: dalle ore 10 alle 18:30.Maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione.: per chi proviene dalla A12 uscita al casello autostradale di Genova Est o in alternativa a Genova-Nerv.Per chi proviene dalla A10 (Autostrada dei Fiori), dalla A7 (Milano-Genova) e dalla A26 (Alessandria-Genova), uscita al casello di Genova-Ovest.