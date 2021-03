Le spiagge più belle di Villasimius

Spiaggia di Porto Giunco

Spiaggia di Simius

Spiaggia di Punta Molentis

Spiaggia di Timi Ama

Spiaggia di Cava Usai

La spiaggia del Riso

Spiaggia di Cala Burroni





Ladel sud è quella che meglio rende l’idea di come l’unione di panorami caraibici e anima mediterranea sia possibile. La bellezza del mare dai colori intensi e cristallini, la sabbia fine e bianchissima e, nell’entroterra, una natura a tratti aspra e selvaggia, rendono questo angolo sardo un vero paradiso.è, indubbiamente, una delle. I fondali, ricchi di pesci e specie animali, e alcune spiagge che ospitano uccelli come il falco pellegrino e il fenicottero rosa sono un must per chi, oltre a godere di un mare spettacolare, vuole anche vivere qualche emozione in più. Per questo vi presentiamo, di seguito, una lista delletra le quali scegliere il vostro angolo di paradiso.Bella da togliere il fiato, la spiaggia di Porto Giunco si inserisce elegantemente tra due promontori ed è caratterizzata da sabbia bianca fine come borotalco, mare trasparente con punte di smeraldo, fondale basso. Amatissima da turisti e locali, è ideale per le famiglie con bimbi anche molto piccoli grazie alla presenza di eucalipti e vegetazione rigogliosa che assicurano, nelle ore più calde, ombra e riposo.Essendo protetta dai due promontori, la spiaggia di Porto Giunco è naturalmente al riparo dai venti. Grazie alla facilità di accesso, al parcheggio sito nelle sue immediate vicinanze e ai servizi garantiti (dal noleggio ombrelloni al bar), Porto Giunco è perfetta anche per le persone con diverse abilità.: inserita all’interno dell’area marina protetta di Capo Carbonara, proprio alle sue spalle si trova lo stagno di Notteri, paradiso dei fenicotteri rosa.: da Villasimius prendere la Via del Mare e seguire le indicazioni per il porto turistico. Arrivati qui, svoltare a sinistra sulla strada sterrata che fiancheggia lo stagno di Notteri. Parcheggiare l’auto e imboccare a piedi la passerella in legno che costeggia lo stagno.Se la si osserva da lontano, si può pensare che la sabbia digradi verso una piscina tanto il mare è limpido e cristallino. Lido principale della città, si distende lungo un chilometro circa di sabbia bianchissima e soffice. La spiaggia di Simius è protetta dal vento e dispone di diversi servizi in loco: dallo stabilimento balneare ai bar, dai centri diving alle scuole di windsurf e kitesurf. Amata dalle famiglie con bambini, è molto frequentata dagli appassionati di sport acquatici. Appena prima della spiaggia, lungo la strada, si trova anche un comodo parcheggio (a pagamento).: è comodissima da raggiungere (anche a piedi).: imboccare la Via del Mare fino ad arrivare ai parcheggi nei pressi della spiaggia.Così bella da essere stata scelta, a più riprese, per alcuni spot televisivi, la spiaggia di Punta Molentis è bagnata da acque calme e trasparenti con colori che virano dall’azzurro al turchese. Sulla riva, al tramonto, le rocce granitiche che spuntano qua e là si tingono di un magico e suggestivo colore rosa, in dolce contrasto con il verde della macchia mediterranea e i colori dei cactus che la circondano. Grazie ai fondali bassi e sabbiosi, al riparo dai venti e ai servizi offerti in loco (affitto ombrelloni, sdraio e punto ristoro), Punta Molentis è ideale per le famiglie.: essendo frequentata anche da conigli selvatici e uccelli, i bambini la adoreranno.: da Villasimius spostarsi in direzione, prendere la strada comunale di Accus is Prezzus e, al bivio che indica Mare/Villasimius, proseguire dritti fino ad una curva. Lì c’è una strada sterrata sulla sinistra che conduce a Punta Molentis.Elogio della purezza, questo lido composto da sabbia fine e bianchissima si tuffa nel mare cristallino tipico della Sardegna, appena screziato, al largo, da spruzzi smeraldo e turchese. Grazie ai fondali bassi e al riparo dai venti, questa spiaggia è molto adatta alle famiglie con bimbi piccoli.Idealmente collocata a metà strada tra Porto Giunco e la spiaggia di Simius, anche la spiaggia Timi Ama confina con lo stagno Notteri ed è quindi abbastanza semplice ammirarne i fenicotteri rosa.Dotata di stabilimento balneare, bar, punto ristoro e possibilità di affittare pedalò, la spiaggia Timi Ama è una scelta eccellente per chi vuole godere del mare in tutta tranquillità. Poco distante dal lido si trova, infine, un piccolo parcheggio a pagamento.: vi si trova anche un centro che consente di praticare sci nautico o fare immersioni.: percorrere la strada provinciale 17, direzione Villasimius. Attraversare il centro cittadino fino all’indicazione per Porto Giunco-Notteri e lasciare l’auto.Parte integrante dell’area marina protetta di Capo Carbonara, la spiaggia di Cava Usai è il naturale proseguimento di Porto Giunco. Così chiamata perché, un tempo, nelle sue immediate vicinanze sorgeva una vecchia cava (in uso fino alla prima metà del ‘900), oggi è uno dei lidi più frequentati della città.Con un mix di sassi e sassolini di granito e (pochissima) sabbia, la spiaggia di Cava Usai è molto amata dagli amanti dello snorkeling per le sue acque limpide e cristalline. I fondali sono bassi all’inizio, per poi diventare molto profondi allontanandosi dalla riva. Famiglie con bambini e giovani appassionati di sport acquatici sono i “clienti” preferenziali di questa località a bordo mare.A disposizione dei turisti, infine, c'è un comodo parcheggio gratuito dove nel periodo estivo si può trovare un piccolo chiosco mobile.: la vista sull’Isola dei Cavoli, posta di fronte alla spiaggia, sembra più un dipinto che un paesaggio reale.: da Villasimius imboccare la Via del Mare, proseguire verso Capo Carbonara per alcuni chilometri fino ad incontrare, sulla sinistra, una strada sterrata ben visibile che conduce alla spiaggia.Altro lido tra i più famosi e celebrati di Villasimius, lavenne chiamata così per l’incredibile somiglianza dei granelli di quarzo granitico che la compongono con i chicchi del riso. Relativamente esposta ai venti, la spiaggia è naturalmente protetta da colline e montagne che la circondano. Il verde smeraldo del mare si combina alla perfezione con il bianco abbagliante della sabbia.Qui è possibile affidare sdraio, ombrelloni, pedalò, pranzare e ristorarsi presso il bar del lido. A 200 metri dalla spiaggia si trova anche un’area di parcheggio.: lo scenario naturale in cui è incastonata è davvero unico.: da Villasimius procedere verso il porto turistico, proseguire oltre le indicazioni per Cagliari e, dopo 200 metri, svoltare a destra verso l’area di parcheggio.Anch’essa inserita nel contesto naturale di Capo Carbonara, la spiaggia di Cala Burroni è una distesa di rocce, scogli, pietre levigate dal mare con fondali, da subito, piuttosto profondi. Inutile sottolineare che il mare, anche qui, è una tavola dai colori cangianti, tra l’azzurro e il verde smeraldo. Paradiso degli snorkeler per la grande varietà di pesci colorati che vi si possono ammirare, la spiaggia è ben riparata dal vento, ma poco adatta ai bimbi molto piccoli.