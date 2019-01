La Mostra su Paolo Grassi a Milano, Palazzo Reale

La mostra in breve

” apre con le parole del protagonista la mostra adedicata aa 100 anni dalla sua nascita.del, fondatore insieme adele successivamente soprintendente del Teatro alla Scala , diviene in una seconda fase dei suoi quarant’anni di carrieraoltre cheLa suggestiva mostra di Palazzo Reale, promossa dalcon, è curata dae si pone come obiettivo quello di raccontare la figura che uno dei protagonisti più significativi dello scenario italiano ricopre durante il suo cammino, quasi creandola dal nulla e che egli stesso definisce “”.una ricca e affascinante esposizione sarà fruibile dal grande pubblico, che avrà l’occasione di avvicinarsi aper un racconto quanto mai coinvolgente e prezioso.Paolo Grassi è indubbiamente stato un visionario, capace di innovare, sviluppare e sfidare, rappresentando un esempio per molti; ripercorrere l’universo da lui attraversato e vissuto è un’esperienza complessa e meravigliosa, che la mostra di Palazzo Reale desidera far vivere al grande pubblico grazie ad una narrazione che passa attraverso leaffinché l’esperienza per il visitatore divengacosì come vogliono le atmosfere di un mondo poetico.introdotte da un percorso dedicato alla vita privata di Paolo Grassi e che si sviluppano seguendo la cronologia che scandisce le fasi della vita professionale e privata del grande maestro, approfondendo i suoi rapporti e legami con le importanti figure e intellettuali che hanno fatto parte di questo splendido cammino., provenienti da, rendono il percorso espositivo ricco e occasione di approfondimento continuo, creando una mostra imperdibile e capace di essere allo stesso tempo articolata e varia, ma anche leggera e giocosa.Paolo Grassi...senza un pazzo come me, immodestamente un poeta dell'organizzazione...Palazzo Reale26 gennaio – 24 marzo 2019Lun. 14:30 - 19:30 Mar. Mer. Ven. e Dom. 09:30 - 19:30 Giov. e Sab. 09:30 - 22:30mostra gratuitaScopri le mostre d'arte da non perdere in Lombardia