Ice Music Festival, concerti sul ghiacciaio del Presena, passo del Tonale

Informazioni utili, date e orari

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Siete già stati al. Perfino il concerto di Capodanno, quello daldi Vienna, non ha segreti per voi. D’estate poi, siete appassionati di tutte le arene all’aperto da Verona, a Torre del lago, allo Sferisterio di Macerata.Insomma la musica - lirica, classica, jazz o folk - l'avete già sentita tutta. Sbagliato.Al, nel cuore delc’è una stagione musicale che vi sorprenderà. Perché è da brivido. In senso letterale.Dimenticate i concerti all’aperto e la brezza estiva e indossate, piuttosto, cappello e moon boot, sciarpa e guanti.Il, gli strumenti pure e il cartellone s’inoltra fino a marzo, con musicisti – quelli sì, in carne e ossa - che suoneranno fino allo scioglimento dei loro strumenti. Ecco l’idea che mancava per mettere il turbo a chi scelga ilcon Val di Sole per sciare.Da Temù, a Ponte di Legno, dal Passo del Tonale fino al ghiacciaio Presena, musica maestro!Il progetto è quello di Tim Linhart, americano del New Mexico con lunghi trascorsi in Scandinavia. Lui nasce scultore e ha deciso di provarci col ghiaccio. Insieme al compositore, musicista e liutaio trentino Nicola Segatta hanno impiegato tre mesi perLapropone il programma dell'Ice Classics Music, musiche che hanno fatto sognare intere generazioni (dalla classica alla musica popolare, dalle canzoni d'autore alle arie d'opera), ma anche alcuni brani inediti e originali, appositamente creati per l'evento). L'appuntamento è ogni giovedì dal 2 gennaio al 26 marzo 2020 con un doppio concerto alle ore 15 e alle 16:30, mentre il 9 gennaio e il 27 febbraio c'è un concerto singolo alle ore 15.In programma anche un concerto venerdì 28 febbaio 2020 alle ore 18.Al freddo di quota 2600 di Passo Paradiso, in tre mesi di scavi, hanno preso forma le tre cupole dell’, il grande teatro da 300 posti dove andrà in scena laIl pubblico arriva in ovovia e poi in pochi minuti a piedi. Oppure con gli sci, scendendo dai tremila metri del ghiacciaio.Oltre all'orchestra, gli artisti invitati tengono concerti nel tardo pomeriggio, all’ora dell’apres ski, dal 4 gennaio al 29 marzo 2020., con doppia performance alle 15 e alle 16.30: il sabato alle 16 e alle 18, e la domenica in qualche occasione.Gran finale il 29 marzo 2020:, quando tocca alevento dedicato alla voce umana e alle sue infinite potenzialità.Fra gli altri os(sabato 4 gennaio),(1 febbraio),(8 e 14 marzo),(21 marzo)Ci si potrà fermare in quota magari per una, che ha anche camere ed una spa, oppure al passo fra le grandi vetrate del rifugio Paradiso a picco sul lago, che naturalmente d’inverno è ghiacciato.Ice Music - Concerti in ParadisoPasso del Tonale, Giacciaio Presena (provincia di Brescia).dal 2 gennaio al 30 marzo 2020.biglietto concerto 20 €;concerto + ovovia 30 euro;concerto + cena + ovovia 60 euro.programma completo sul sito ufficiale Info e prenotazioni al tel 0364 92097.