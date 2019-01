La Mostra su Salvador Dalì tra i Sassi di Matera

Il viaggio surreale con Dalì

e il suo complesso rupestre ditra i Sassi di Matera divengono meraviglioso palco dove incontrare e ammirare idel grande maestro. Splendide suggestioni quelle che rapiranno il visitatore che si potrà avvicinare a, disseminate tra gli spazi aperti e quelli chiusi scelti tra iIl” che attende il grande pubblico nella città di Materasarà un’esperienza unica, arricchita e completata da, area cinema dove assistere a un documentario inerente alla mostra e laboratori multimediali per un pubblico più giovane.Location inoltre dedicate a videoche rendono l’esperienza ancora più forte da un punto di vista emotivo e capace di immergere il visitatore in una dimensione surreale.Organizzata dalla, affiancata dal, la mostra è stata studiata proprio come un viaggio tra aree tematiche e psicologiche in un percorso museale innovativo e diverso da ogni altra iniziativa proposta fino ad ora sul grande Dalì.Frutto di un importante e complesso lavoro di preparazione la mostra è curata da, presidente della Dalí Universe, con il supporto digeneral manager della società, mentre la direzione artistica è die con il coordinamento delle attività internazionali diletra sculture, illustrazioni, opere in vetro e arredi dell'artista, che si susseguono in un cammino che attraversa ipiù importanti per il: il; l'; latra; latraUn'esperienza da non perdere!La persistenza degli OppostiChiese rupestri San Nicola dei Greci e Madonna delle Virtùfino al 30 novembre 2019tutti i giorni 10-18intero euro 12,00Scopri tutte le mostre d'arte in Basilicata Ti piace Matera? Scopri cosa vedere a Matera in due giorni Foto: CREDITS "Francesco Giase del Circolo La Scaletta"