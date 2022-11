La Mostra su Andy Warhol a Milano, Fabbrica del Vapore

Warhol, un artista fuori dagli schemi

Alladi Milano , una selezione di oltredel grandesta ammaliando il pubblico di appassionati e curiosi finopotranno ammrire l’affascinante percorso artistico e umano di Warhol.” è la mostra curata da Achille Bonito Oliva, e con la collaborazione di Edoardo Falcioni, che si propone di attraversare ledi un viaggio che ha cambiato il mondo dell’, della, dellae delstravolgendo significati e proiezioni.Il ricco lavoro di Warhol è, quella degli anni Sessanta, testimonianza di cambiamento e di, che conobbero una rivoluzione senza paragoni.Disegnatore, pubblicitario, illustratore, designer, fotografo e regista,, capace di far diveniree protagonisti dell’immaginario collettivo, oggetti provenienti dal quotidiano e di utilizzo comune, come le mitiche immagini dellae laLa mostra proposta a Milano propone dipinti originali, opere uniche, serigrafie storiche, disegni, polaroids, fotografie e altri veri e propri cimeli come le cover originali disegnate e autografate da Warhol. Saranno presenti alcuni tra i più preziosi e significativie attraversa tutte le fasi del lavoro di Warhol: dalla coloratissimadel 1964 all’degli anni 1967, 1970 e 1985, ma ancora i volti die un Car Crash degli anni'70.

Mostra: Andy Warhol la pubblicità della forma

Quando: 22 ottobre 2022 – 26 marzo 2023

Dove: Fabbrica del Vapore di Milano

Orari: Feriali: dalle ore 9.30 alle 19.30



Sabato, domenica e festivi: dalle ore 9.30 alle 20.30



(ultimo ingresso 30 minuti prima dell’orario di chiusura)

Biglietti: intero a partire da euro 13,50 - Acquista Online il Biglietto

Maggiori informazioni: sito ufficiale

Calendario delle aperture

Ottobre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Febbraio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Marzo 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

