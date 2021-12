Il presepe galleggiante di Pessano con Bornago

Informazioni utili, date e orari del presepe

Calendario delle aperture

Dicembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Non un semplice presepe ma unè l’annuale iniziativa natalizia proposta dal comune diche impreziosisce il calendario festivo della provincia diIl varo dell’opera posta sulla superficie delè in calendario per; da quel momento il presepe è visitabileLa manifesatzione viene puntualmente organizzata dall’A.S.D. Pescatori Pessano con Bornago in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e presenta molte diversificazioni rispetto ai manufatti classici che si possono normalmente vedere.Questo si compone di figure in legno fenolico alte 1,50 m, in grado di galleggiare singolarmente su apposite piattaforme ancorate sul fondo del lago, e così si comporta la stalla dove alberga la, una capannetta di 2 metri di altezza e 3 metri di larghezza.A chi ne ha l'opportunità, consigliamo di visitarlo(chiusura alle ore 21), per godersi lo spettacolo illuminato. Inoltre, chi ha la fortuna di giungervi dopo una bella nevicata potrà ammirarlo in un contesto speciale che ne enfatizza la bellezza artigianale.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sui presepi più belli in Italia Presepe galleggianteLaghetto Vigna di Cech, via Agnesi n°2, Pessano con Bornago (Milano).dal 19 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022.tutti i giorni dalle ore 10 alle 21.Maggiori informazioni contattando il Comune al tel. 02/9596971 o sulla pagina Facebook del Comune.ingresso gratuito.presepe.da Milano occorre prendere la Tangenziale Est, uscire in direzione di Agrate Brianza e imboccare la SP 13 verso Pessano.Il borgo non ha una propria stazione ferroviaria, quindi bisogna necessariamente appoggiarsi a Milano Centrale e da qui proseguire in autobus fino al paese.L’aeroporto di Milano Linate è quello di riferimento.