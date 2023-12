Informazioni, date, orari e prezzi del presepe vivente

Calendario delle aperture

Dicembre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Tra le stradine del Rabato si rinnova il miracolo della natività con il suggestivo. Siamo in provincia di, tra i paesaggi di uno dei, che si traveste da presepe vivente per questa 24° edizione, in programma ilLo spettacolo animato apre i battenti ogni giorno dalle 17 e anima il, tra vicoli illuminati dalla tremula luce delle torce e dei falò, case disabitate e suoni che ricreano la vita contadina dei primi del Novecento.Ovunque si sentono riecheggiare le voci di antichi mestieri, tra viddani e conzapiatta, pastori e tessitrici, mentre il profumo dei piatti tipici si spande ovunque e fa venir voglia di assaggiare u pani cunzatù, il pane condito – uno dei piatti poveri della gastronomia siciliana – i ciciri, la guastedda e la minestra di maccu. Da oltre dieci anni il presepe vivente di Sutera fa parte del Registro dell’Eredità Immateriali della Regione Sicilia.Ti piacciono queste manifestazioni? Leggi anche il nostro articolo sui: Presepe Vivente di Sutera: Sutera (Caltanissetta).: 26-27-29-30 dicembre 2023 e il 4-5-6 gennaio 2024.: 8 euro per gli adulti;4 euro per i bambini dai 3 ai 10 anni.Per i pullman e per i gruppi superiori a 30 persone si applica uno sconto di un euro a ticket.: apertura alle ore 17.Chiusura biglietteria ore 21.rappresentazione della natività, rappresentazione degli antichi mestieri, spettacolo del cantastorie Nonò Salamone, musiche dei cantori del presepe, degustazioni dei prodotti tipici suteresi, arrivo dei Re Magi e visita alla Chiesa Madre.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.Info tel. 0934954300 - 3346923722 - 3338224195 - 3316976973.: siamo a 45 km da Caltanissetta, da dove per raggiungere Sutera si può seguire la SP38.Da Agrigento: SS189 in direzione Palermo, al km 36 circa si incrocia il bivio per Campofranco, dopo circa 2 Km il bivio per Sutera, distante 4 Km.Da Palermo: SS121 in direzione Agrigento e poi SS189. Al km 98 circa si incrocia il bivio per Campofranco, dopo circa 2 km il bivio per Sutera, distante 4 Km.Da Catania: autostrada Catania/Palermo, uscita allo svincolo per Caltanissetta e immettersi sulla SS640 Caltanissetta/Agrigento. Prendere l'uscita in direzione di Serradifalco (SP23) e immettersi sulla Provinciale Serradifalco/Mussomeli. Dopo 20 km si incrocia il bivio per Sutera, distante 6 km.