Il presepe vivente a Monterchi

Il, in provincia di Arezzo , ritorna per cinque date a scaldare l'inverno e a riempire di magia il periodo natalizio. Siamo in località, dove ilritroviamolegate alla Natività lungo un percorso che si snoda su quasi un chilometro.La prima edizione si svolse nel 2005 e da allora il presepe vivente si è ingrandito e perfezionato, arrivando a coinvolgeree un intero borgo che per tutto l’anno lavora all’allestimento della messa in scena organizzata dall’Associazione Venite Adoremus.Nelle giornate delle rappresentazioni, sul finire del pomeriggio, dopo il tramonto, il percorso si illumina solo delle. I visitatori vengono trasportati nella vita di Betlemme e Gerusalemme di oltre 2000 anni fa, ammirando le scene della quotidianità di quel tempo. Oggi il presepe vivente di Monterchi è uno dei più conosciuti di tutta la Toscana, capace di attirare numerosi visitatori ogni anno.Chi volesse approfittare della visita al presepe per scoprire anche il borgo di Monterchi, deve sapere che è conosciuto come “”, celebre pittore e matematico del XV secolo, di cui proprio qui si può ammirare uno dei suoi dipinti più famosi, la, realizzato in onore di sua madre, Romana di Perino da Monterchi, e conservato attualmente nel locale Museo della Madonna del Parto di Piero della Francesca.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sui presepi viventi più belli d’Italia Presepe viventeLe Ville, fraz. di Monterchi (Arezzo).26, 30 dicembre 2023 e 1-6-7 gennaio 2024.dalle ore 17 alle 19:30.maggiori informazioni sono disponibili sul sito e sulla pagina Facebook dedicata.Monterchi si trova in Valtiberina, sul confine tra Umbria e Toscana. La frazione Le Ville, dove si svolge la rappresentazione, è situata lungo la strada SS73 - SP221 che da Arezzo porta a Monterchi e Città di Castello.