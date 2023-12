Il presepe di Sestri Levante

Informazioni, date e orari del presepe a Santo Stefano

Torna come da tradizione il presepe a, sulla, realizzato dai confratelli e dalle consorelle di N.S. del Carmelo. La rappresentazione della Natività tona nella classica sede dell'oratorio della chiesa di, dove il presepe artistico è visitabile tutti i giorni(ore 15-18).L’opera riproduce fedelmente gli edifici e gli scorci della parrocchia con. In particolare, il presepe raffigura il gruppo di case che si trova di fronte all’ospedale; parliamo di un agglomerato che ha mantenuto la stessa struttura dal XVIII secolo. L’allestimento prevede che la Natività si trovi più in basso rispetto al paesaggio: la troviamo in basso al centro, in una grotta di ceppi di ulivo, dentro una scenografia dove trovano spaziocon statuine fisse e in movimento.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo suiPresepe di Santo Stefano del PonteParrocchia di Santo Stefano del Ponte, via alla Chiesa di S. Stefano n°28, Sestri Levante (Genova).dal 25 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024.ingresso libero.visitabile dalle ore 15 alle 18, tutti i giorni.Maggiori informazioni e contatti sulla pagina Facebook dedicata.dal casello di Sestri Levante si raggiunge la chiesa percorrendo via Primi, via Terzi e svoltando a destra in via Chiesa S. Stefano.