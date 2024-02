Informazioni, data e programma del Carnevale di Sestri Levante

è un delizioso paese in provincia di Genova affacciato su alcune delle, rispettivamente la Baia del Silenzio, a nord, e la Baia delle Favole, a sud. Qui l’estate richiama migliaia di turisti ogni anno, mentre durante i mesi invernali, quando le spiagge non sono fruibili dai bagnanti, possono essere comunque piacevoli per una passeggiata in riva al mare.È il periodo in cui il Carnevale di Sestri Levante propone solitamente diverse iniziative che animano la cittadina. Quest'anno abbiamo notizia di un appuntamento delpercon lapresso i giardini di via Brin a Riva Trigoso: ci si ritrova alle ore 15 ai giardini di Riva Ponente per la rottura della tradizionale pentolaccia a cura dell’Associazione BAGNUN.Pentolaccia del BagnunSestri Levante (Genova).11 febbraio 2024.ingresso gratuito.ore 15 ai giardini di Riva Ponente per la rottura della pentolaccia.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Turismo di Sestri Levante e sulla pagina Facebook del Comune.Sestri Levante si trova a 50 km da Genova e 59 km da La Spezia percorrendo l’A12 e uscendo al locale casello autostradale.