La Sagra del Carciofo a San Ferdinando di Puglia

Il pallottoliere è arrivato a quota 58, tante sono le edizioni (compresa la 2018) alle quali è pergiunta la, che proprio per la sua lunga ed esaustiva dicitura non abbisogna di specifiche spiegazioni. Sono dunque ampiamente evidenziati i protagonisti di questache a San Ferdinando di Puglia , tempio della buona tavola in una regione altrettanto “enogastronomicamente” contemplativa, si concede e concededi mangereccia goduria tutta immersa nella cultura del cibo sano, cardine della dieta mediterranea.la centralesi porrà quale salotto dedito a esposizioni, convegni, degustazioni, show cooking e spettacoli musicali, una lunga serie difocalizzati sulla promozione delavente la gran fortuna di essere coltivato e prodotto in uno dei migliori territori esistenti sul suolo italiano in ambito agricolo, che riserva annualmente qualcosa comeper un totale sempre su base annua di oltre. Elevatissima qualità hanno raggiunto tante altre, parliamo nella fattispecie di albicocche, pesche Nettarine, uva e susine.Forte di tali premesse e giustificata dagli eccelsi risultati, la Sagra del Carciofo mediterraneo e del prodotto ortofrutticolo seguita a porsi come l’ottimale punto d’incontro tra le selezionateprimeggianti nel comparto agricolo, i cui promotori – insieme a personaggi trionfanti nei settori culturale, professionale e sociale – vengono ogni edizione insigniti del, un premio che riconosce impegno, costanza e dedizione dei personaggi impegnati nelle rispettive filiere.L’appuntamento di questapuntualmente riproposto dalè un progetto sostenuto da enti prestigiosi, ilFiera nazionale del Carciofo mediterraneo e del prodotto ortofrutticoloPiazza della Costituzione – San Ferdinando di Puglia (Barletta-Andria-Trani).dal 15 al 18 novembre 2018.dalle ore 18.00.ingresso gratuito.fiera gastronomica.consultare il sito ufficiale contattare l’Ufficio Fiera al tel. 340/8627684 o inviare una e-mail all’indirizzo fieradelcarciofo@libero.it ; in alternativa consultare la pagina Facebook dedicata.Dalla SS16 uscire a San Ferdinando Est/Trinitapoli in direzione del paese; la stazione di Trinitapoli, posta sulla linea ferroviaria Termoli – Bari, serve anche San Ferdinando di Puglia; l’aeroporto di riferimento è quello di Bari.Scopri i principali