Il Paese di Babbo Natale a Collalto Sabino

La neve non è garantita, ma spesso da quelle parti, a quota mille, si fa vedere. Tutto il resto è lì al suo posto, a fare di, al confine tra Lazio Abruzzo , tutte le domeniche, il: ci sono la slitta e gli elfi, la magia e il calore della festa, la buona tavola e un borgo che tra le mura medievali si veste a festa con la grazia di un presepe.Il Paese di Babbo Natale è certamente un interessante mercatino di Natale, se cercate le occasioni giuste per un regalo di sapore autentico, un mercatino goloso, animato da artisti, artigiani, produttori di ghiottonerie e buoni vini. Per convincervi a comprare vi faranno assaggiare, conoscere, apprezzare. Ma è soprattutto una domenica da vivere in famiglia, con i bambini al seguito.Ai più piccoli, infatti, Il Paese di Babbo Natale riserva attenzioni speciali. Agli angoli delle vie del borgo, al loro servizio, ci sono squadre di; i bambini potranno anche sperimentare l’emozione diper la via principale del paese a dorso d’asino, o di un pony, e fermarsi davanti alla casa dove Babbo Natale li aspetta al caminetto con il suo carico dida dispensare.Lapropone, per tutto il periodo in cui Collalto Sabino diventa Il Paese di Babbo Natale, un menù a km 0, tutto basato sui piatti della tradizione. Cercate allora di prenotare in zona una stanza per la notte, perché vale la pena dedicare l’intero weekend a uno dei borghi riconosciuti come ‘i più belli d’Italia”. E magari prendervi il tempo per una visita, guidata da volontari del borgo, al quattrocentesco Castello, un gioiello che nasconde sotto l’aspetto ruvido di fortezza una storia di dimora estiva della nobile casata romana dei Barberini.: Il Paese di Babbo Natale: Collalto Sabino ( Rieti : dal 18 novembre al 23 dicembre, la domenica e sabato 8 dicembre: non disponibile: ingresso gratuito: mercatino di Natale: sul sito ufficiale della manifestazione: ci troviamo 75 km a nord-est di Roma, ben collegati dall’Autostrada dei Parchi, A24 (l’uscita Carsoli-Oricola è a 11 km). Trasporto pubblico: bus Cotral per Collalto Sabino dalla stazione ferroviaria di Carsoli.Scopri tutti i mercatini di Natale del Lazio