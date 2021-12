Il mercatino di Natale a Golfo Aranci: Christmas Park

Informazioni utili, date, orari per visitare il Christmas Park

Calendario delle aperture

Dicembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Sembrerà strano, ma la neve e il Natale arrivano anche in, l’isola del sole, delle vacanze e del mare meraviglioso.(vedi date esatte di apertura nello specchietto riepilogativo in fondo all'articolo, la splendida località di, in provincia di Sassari, si unisce alla festa con il, un’area magica tra colori, atmosfere e fantasia.La manifestazione si svolge in Piazzza Cossiga e apre le porte di un suggestivo villaggio natalizio di ispirazione lappone, composto dalla(dall'8 al 23 dicembre) con il suo mitico ufficio postale da dove risponde alle letterine che riceve. Durante tutto il periodo di apertura sono previsti laboratori, spettacoli e animazioni per i bambini.Non ci saranno i tradizionali mercatini di Natale, ma domenica 12 e 19 dicembre sarà allestito un angolo enogastronomico dove piccole realtà artigianali del territorio offriranno al pubblico specialità enogastronomiche da gustare.La manifestazione si svolge rispettando le norme sanitarie. L'ingresso è gratuito, ma è obbligatorio il Green Pass.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo dedicato aiChristmas ParkPiazza Cossiga, Golfo Aranci (Sassari).: dall'8 al 23 dicembre tutti i giorni, 26 dicembre 2021, 1 e 6 gennaio 2022.gratuito.villaggio di Natale.dalle ore 15:30 alle 19 tranne:il 12 e 19 dicembre (ore 10:30-13 e 15:30-19)6 gennaio (ore 15:30-18:30).Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata e sul sito ufficiale navi di collegamento diretto partono dai porti di Civitavecchia, Livorno e Piombino.Giunti in aereo all’aeroporto della Costa Smeralda, è possibile noleggiare un’auto e imboccare la SS125 in direzione nord, seguendo poi per Golfo Aranci superando nell’ordine Pittulongu e Baia Caddinas.