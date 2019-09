Il Meliga Day a Sant'Ambrogio di Torino

Informazioni utili, date, orari per partecipare al Meliga Day

Ogni anno in Piemonte il paese di Sant’Ambrogio di Torino dedica una manifestazione molto speciale alle tradizionali, biscotti che la storia afferma essere “nati per necessità”: la loro prima produzione si riconduce a un raccolto di frumento andato male, cosicché ai fornai venne l’intuizione di mescolare il fior di farina con il fumetto di mais. Il risultato fu inaspettato ed eclatante, un dolce friabile da accostare a un bicchiere di passito piuttosto che al moscato o allo zabaione.Si racconta che fra i massimi estimatori delle paste di meliga figurava niente meno che, che immancabilmente finiva ogni pasto con due biscotti e una lacrima di Barolo chinato.Ilè divenuto un evento regionale patrocinato dal Comune e dalla Regione Piemonte.È di scena il, concepito e perpetrato per una valorizzazione a tutto tondo delle peculiarità turistiche del territorio, delle sue risorse naturalistiche e del patrimonio enogastronomico.La kermesse alza ufficialmente il sipario e si articola in una riccaanimata da espositori di eccellenze di vario tipo e tanti altri appuntamenti da non perdere come concerti, mostre, sport,al centro storico e alla torre campanaria eOvvia l’occasione pimpante di degustare le celebri paste di meliga prodotte con l’ausilio prezioso della. Neisi troveranno stuzzicherie varie e tanta birra, salumi e formaggi e gustosa carne alla griglia.Meliga Day - Sagra delle Paste di Meligacentro storico di Sant’Ambrogio (Torino).28-29 settembre 2019.sabato dalle ore 14 alle ore 21;domenica dalle ore 9 alle 18.gratuito.fiera enogastronomica.maggiori informazioni e programma completo sulla pagina Facebook del Comune di Sant'Ambrogio di Torino.dall’Autostrada A32 bisogna uscire ad Avigliana Ovest e prendere la E70 fino a destinazione.Sant’Ambrogio è attraversata dalla SS 24 del Monginevro e dalla SS 25 del Moncenisio.Alla stazione locale arrivano i treni delle linee Torino – Modane – Chambery e Torino – Susa.L’aeroporto di riferimento è il “Sandro Pertini” di Caselle Torinese.