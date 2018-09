Il Salone del Gusto a Torino

Informazioni utili, date, orari per visitare l'esposizione

Dopo l’esperimento open air del Parco Valentino due anni or sono,torna aldiper un’edizione (la 12ima della sua storia) ricca di novità e sorprese pressoché innumerevoli. La kermesse si svolge nel capoluogo piemontese, organizzata dacon il sostegno dele delIl tema della rassegna,, esalta una volta di più l’importanza di un progetto diffuso che guarda al cibo come a un potente strumento di condivisione, uguaglianza fra i popoli e promozione della cultura attraverso le preparazioni culinarie e i prodotti gastronomici identificativi di una nazione o uno specifico territorio continentale. La manifestazione ribadisce la propria rilevanza a livello internazionale preparandosi ad accogliere nell'arco dimigliaia di visitatori interessati a scoprire il mondo assaporando delizie che incantano i cinque sensi.Tornano allora gli, tappe di un’Italia che si rivela tramite la diversità delle sue, ognuna delle quali con delle proposte di qualità che travalicano le usuali aspettative. I padiglioni del Lingotto si riempiono di prelibatezze, molte di queste offerte inper caldeggiare un assaggio libero e dunque il modo migliore di orientare l’avventore verso percorsi di esplorazione gustativa inimmaginabili.Terra Madre Salone del Gusto estende il proprio abbraccio ai paesi del mondo accogliendo delegati da oltresparse per il globo (per fare qualche nome citiamo la tanzanese, la cilenae il senegalese), desiderosi di esportare il proprio credo culinario oltre confine e farlo conoscere. Il grande evento diviene così una molteplicità di iniziative in grado di far deflagrare il concetto principale del cibo come cardine del cosmopolitismo, riempiendolo di accezioni semplicemente eccezionali. Non solo Torino ma anche il Piemonte viene coinvolto nella festa inclusiva di itinerari eno-conoscitivi e labirinti di golosa perdizione. La città sabauda apre le porte dei suoi quartieri più suggestivi,e naturalmente ile tante altre cornici ideali per lo svolgersi die le aree tematiche afferenti Food for Change –- che si aggiungono allee leAl tradizionale(è il consesso di stand raccolti nei padiglioni del Lingotto) si affianca una delle novità dell’anno, l’, solo la punta dell’iceberg relativa a un caleidoscopio di comparti di nuova generazione, le speciali nicchie 4.0 che incontrano il futuro esattamente qui, nel contesto culturale e popolare di Terra Madre Salone del Gusto, il paniere contenente il meglio della produzione gastronomica dei cinque continenti. Ogni prodotto dice qualcosa di sé, ogni ricetta mira a valorizzare il singolo elemento della terra ma anche dell’allevamento e del patrimonio ittico globale, ergoe intingoli particolari composti per esaltare la nuova frontiera del cibo, gli, indicati come la nuova fonte di approvvigionamento in una Terra che abbisogna di compensare alcune risorse in progressivo e inevitabile alleggerimento per dare nutrimento a miliardi di persone.Quest’anno, inoltre, debuttanoprovenienti da una selezione di 10 regioni, cosicché fra gli altri la valigia disvela perle squisite quali il Riso gigante di Vercelli , il broccoletto di Custoza veneto, il fagiolo di San Quirino, il varhackara e le antiche mele dal Friuli Venezia Giulia , la pecora cornigliese dall’ Emilia-Romagna e, ancora, la Ricotta salata della Valnerina dall’ Umbria , il pomodorino verneteca sannita dalla Campania e l’olivo quercetano della Toscana . Irremovibili i grandi classici, la pizza, il pane e i dolci:attendono alla, dove i pizzaioli partenopei sveleranno alcuni dei segreti del loro intramontabile tesoro creato, secondo la leggenda, appositamente per la Regina Margherita (ma ancor oggi tante altre versioni si rincorrono in cerca di credito).Il clou dello studio enologico si concentra fra le mura dello scenografico, che ospita l’e le sue 600 etichette proposte in degustazione sotto la guida di esperti sommelier di fama mondiale. Ogni giornata riserva frotte di appuntamenti che conducono in giro per Torino i visitatori, e non è solo il cibo a parlare bensì anche la cultura sottoforma di. Terra Madre Salone del Gusto discute infine diedInsomma un evento immenso e straordinario a misura di tutti, comprese leper le quali è stata allestita un’area specifica all’interno del padiglione 3, dove sarà possibile trovare una zona baby attrezzata per ogni esigenza con spazio relax, passeggino parking, passeggini di cortesia in prestito gratuito e spazio giochi.Terra Madre Salone del GustoLingotto Fiere di Torinodal 20 al 24 settembre 2018dal giovedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 24, lunedì dalle ore 10 alle ore 19prezzi dettagliati, prevendite e condizioni agevolate a questa pagina rassegna gastronomica e culturaleconsultare il sito ufficiale della manifestazioneIn auto percorrere la Tangenziale di Torino, uscire in Corso Unità d’Italia e seguire le indicazioni per Lingotto Fiere; in treno si arriva a Porta Nuova o a Porta Susa e si prosegue con la metropolitana, direzione Lingotto; l’aeroporto “Sandro Pertini” di Caselle Torinese è collegato al Lingotto Fiere tramite navette bus.Scopri tutti gli eventi del Piemonte