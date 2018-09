La Festa Medievale a Valvasone

Informazioni utili, date, orari della festa medievale

Calendario delle aperture

Settembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Uno dei borghi più belli d’Italia ogni anno fa un viaggio a ritroso nel tempo per tornare ai fasti che in parte ne hanno caratterizzato la storia e la sua crescita urbana. È così chenella località di Valvasone Arzene in provincia di Pordenone si rinnova, manifestazione che ricrea le atmosfere di un ‘400 ricco di avvenimenti, cruente guerre, ostilità ma altresì tante fascinazioni uniche e tradizioni perpetrate poi nei secoli a venire.Ogni edizione mette in scena una tra le rievocazioni storiche più belle d'Italia , che indaga un personaggio diverso, una diversa situazione e differenti ambienti. Questa, la XXVI, è dedicata alla famosa pulzella d’Orlèans, la coraggiosa, giovane ma tenace fanciulla che divenne la paladina di Francia contro gli Inglesi.La grande festa medievale nelha finora prodotto numeri da brivido: ha all’attivo oltree un novero di. La festa costituisce in breve il saluto all’estate che finisce e agghinda Valvasone di bandiere al vento, mercati (li fa da padrone ilche vede all’opera orafi, fabbri, sarti e tessitori secondo le procedure dei vetusti mestieri) e angoli anticati, tutto nella piena fedeltà di una riproduzione storica ove rientrano abiti, strumenti musicali, danze e battaglie al suono degli zoccoli dei destrieri dominati da salaci. L’appuntamento cavalca il giorno e permea la notte sfruttando l’arte nobile dei, dei, delleche per le vie del paese intrattengono i partecipanti facendoli sentire in un’altra epoca, catapultati in un mondo come fosse esso risuscitato, nuovamente da vivere e sentire. Non è magia bensì un teatro a cielo aperto nel quale favole, miti, leggende e storie si intrecciano per creare il fascino di una dimensione anacronistica.C’è dunque tempo per sognare, immergersi nell’epica e mangiare avvolti dal calore delle taverne o nell'esclusività di unanel chiostro del convento, illuminato da centinaia di candele. Ogni taverna reca una precisa proposta: al(Parco Pinni) si serve la bisteccona di maiale con rapa viola e porchetta; alla(Via IV Novembre) le coscette di pollo marinate alla griglia con cipolle in agrodolce e zuppa di ceci con pancetta croccante; alla(Brolo) i cavapcici con polenta saracena, salsa senape grezza e porchetta con pane; alla(Piazza Mercato) gli gnocchi di farro con ragù bianco e calamari fritti; al(Largo Isonzo) gli gnocchi alla ricotta e ragù bianco e prosciutto cotto nel pane con cren; alla(fronte chiostro del convento) il cinghiale con funghi o fagioli e asino con fagioli e cipolla; ai(ex convento dei Serviti) cervo con funghi e polenta di grano saraceno; ai(Piazzetta IV Novembre) carne alla griglia e licapropris con miele; alla(fra Piazza Libertà e Piazza Mercato) distillati e digestivi artigianali; alla(Piazza Castello) frico alla zucca; alla, infine, compare sulle tavole il gran tagliere del messere con affettati misti e arrosticini.sfuggono per tre giorni alla modernità, si rigettano nell’antico che le ha viste sorgere facendo da cornice a una lunga serie di messe in scena di rara autenticità. All’interno del castello sono visitabili lae di(Sala Liscivaia), la(Sala Affreschi e Teatrino) e l’esposizione fotografica(Sala Cavana).Medioevo a Valvasone è un evento organizzato dalcon il sostegno del, lae laMedioevo a ValvasoneValvasone Arzene (Pordenone)dal 7 al 9 settembre 2018venerdì 7 dalle ore 20.00 a tarda notte, sabato 8 dalle ore 12.00 a tarda notte, domenica 9 dalle ore 10.15 a tarda notteingresso gratuito, cena medievale € 40.00 a personarievocazione storicaconsultare il sito ufficiale chiamare il tel. 346/6200406 o consultare la pagina Facebook Da Pordenone occorre seguire la SS Pontebbana – Pordenone – Udine, raggiungere Casarsa della Delizia e svoltare a sinistra per Valvasone; dalla stazione ferroviaria di Venezia Mestre si arriva a Pordenone, poi da qui si procede in corriera; l’aeroporto più vicino è il Ronchi dei Legionari, distante solo 60 km dal borgo.Scopri tutti gli eventi del Friuli Venezia Giulia