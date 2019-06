La Giostra Cavalleresca di Sulmona

Informazioni utili, date, orari e biglietti per vedere la giostra

Calendario delle aperture

Luglio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Agosto 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

La redivivadi Sulmona è un ponte fra passato e futuro che verrà calato ilnella scenografica(già Piazza Maggiore), cuore pulsante della favolosa cittadina in provincia de L’Aquila, in Abruzzo È questa una manifestazione che rievoca con estrema fedeltà e colore le atmosfere medievali più coinvolgenti e avventurose, rimanendo perennemente sensibile alle finalità più nobili, ovvero mantenere alti gli standard culturali dando valore alla tradizione locale, promuovere il territorio canalizzando l’attenzione di un turismo caleidoscopico, sfoggiare bellezza architettonica e stimolare la coesione fra popoli.Nata intorno al 1475 e dismessa nel Seicento, la Giostra ha ripreso vigore nel 1995 abbandonando naturalmente gli scontri cruenti in cui si cimentavano i cavalieri di un tempo, pronti a colpire con le proprie lunghe lance e protetti da ingombranti armature.L’evento appartiene ormai alla cerchia moderna delle grandi rievocazioni storiche e aicui partecipano quattro(sui sette esistenti) e tre, ciascuno rappresentato da un cavaliere e dal suo destriero.Il concorrente al galoppo si dà a una prova di abilità che consiste nel centrare con la lancia anelli di diverso diametro pendenti da sagome di tre mantenitori disposti lungo il percorso a forma di otto. Le tribune intorno possono ospitare. Premio della gara, l’artisticoassegnato al borgo vincitore.Alla competizione folcloristica si accompagna il, una sfilata in costume medievale che, partendo dal piazzale della, attraversa le principali vie della città coinvolgendo tutta la popolazione con i suoi messeri, le eleganti dame, vassalli e paladini.Madrina della XXIV edizione della Giostra Cavalleresca di Sulmona sarà la showgirl, la quale vestirà i panni della Regina Giovanna d’Aragona.La settimana successiva, il, la kermesse include inoltre la, una versione allargata permette anche a esponenti di altre nazioni europee di partecipare presentando delegazioni organizzate. A questa si aggiunge anche la Giostra Cavalleresca dei Borghi più belli d’Italia.Infine, si è pensato a un ulteriore tassello,ovvero la, la giostra dedicata ai bambini dagli otto ai quattordici anni, di scena i primi di giugno.Giostra Cavalleresca di SulmonaPiazza Garibaldi, Sulmona (L’Aquila).Giostra Cavalleresca di Sulmona 27 e 28 luglio 2019.Giostra Cavalleresca d'Europa 3 agosto 2019.27-28 luglio ore 16 (corteo storico) e ore 18 (torneo).Il 3 agosto giostra alle ore 21.maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.Per ulteriori contatti tel. 0864/210969 o e-mail info@giostrasulmona.it ingresso a pagamento. Biglietti disponibili su Vivaticket dal sito della Giostra Cavallersca.manifestazione storica.da L’Aquila prendere la SS 17 verso Pescara, continuare sulla SS 153 in direzione Navelli, attraversare Popoli e imboccare la SP 13 che conduce a Sulmona.La stazione di Sulmona si trova sulle linee ferroviarie Roma – Pescara, Sulmona – Napoli e Sulmona – Terni.L’aeroporto di Pescara dista 68 km dalla località.