Il treno dei mercatini di Natale in Abruzzo, tra Sulmona e Roccaraso

Visitare iè il modo perfetto per calarsi nella magia della atmosfera natalizia e trasformare la scelta del dono da fare ai nostri cari, da un impegno che può risultare anche pesante ed oltremodo stressante, in un momento di gioia, di allegria, di vera magia di Natale.Questi hanno anche il pregio di unire in modo davvero superbo le diverse specialità alimentari ed i diversi decori ed oggetti di artigianato caratteristici di un luogo, con un più ampio sentimento, condiviso anche da chi visita una specifica regione solo nell'occasione dei mercatini.Un tocco in più ce lo regala però l', offrendo non solo i propri caratteristici mercatini di Natale, ma offrendo anche un percorso su un, che collega i diversi paesi e permette di visitare i mercatini partendo da Sulmona con tappa a Roccaraso Campo di Giove , per poi tornare nuovamente a Sulmona.Un, un viaggio tra i pendii innevati dell'Abruzzo, che ci porta con calma e grande atmosfera a scoprire i mercatini di paese in paese.Non più lunghe traversate in auto, non più la fatica di spostarsi da un mercatino all'altro, ma una pausa, tra un paese e l'altro, che permette non solo di riposare, ma anche di godere appieno del, che come un filo conduttore ci permette di assaporare in pieno l'atmosfera natalizia, senza dover interrompere questo emozionante sentimento con lunghi chilometri in auto.Si viaggia sua bordo di carrozze d'epoca (per la precisione con un locomotore diesel D445, carrozze Centoporte e Corbellini oppure su un treno turistico con automotrici ALn 668 serie 3300), che accompagnano i passeggeri attraverso la magia del Natale e un salto indietro nel tempo, per assaporare un'atmosfera che è rimasta intatta per decenni e che forse, con la frenesia della vita moderna, potremmo rischiare di perdere per strada., ogni venerdì, sabato e domenica, sono previste due partenze al giorno dalla stazione di Sulmona.Le partenze sono fissate rispettivamente alle ore 8:30 e alle 10:30, con sosta ai mercatini di Natale di Campo di Giove e Roccaraso. Chi opta per la prima partenza del mattino farà rientro a Sulmona alle 18:40, mentre chi sceglie la seconda partenza rientra alle 20.Il treno storico è promosso da, un'associazione culturale che, in collaborazione con le Ferrovie Italiane, permette di visitare alcuni mercatini di Natale dell'Abruzzo immersi in un'atmosfera e in un panorama davvero magici.È fondamentale prenotare per assicurarsi un posto vista la grande richiesta: i posti sono in vendita online dalI biglietti si esauriscono in fretta, per cui collegatevi al sito della biglietteria e prenotate al più presto.I tagliandi in vendita sul sito sono acquistabili tramite carta di credito e al massimo possono essere prenotati 8 posti.Il costo del biglietto è di(+2 € della prenotazione); i bambini fino a 12 anni pagheranno 24 euro (+2 € della prenotazione), mentre sarà gratuito per i minori di 4 anni senza posto a sedere. Esiste anche la possibilità di acquistare pacchetti che comprendono l'alloggio a Palena, Roccaraso, Campo di Giove o Sulmona.Ricordiamo infine che ilsarà possibile viaggaire sul trenino storico per raggiungere da Sulmona il(Isernia).Il treno dei mercatini di Nataleogni venerdì, sabato e domenica dal 22 novembre al 22 dicembre 2019.Questo il calendario esatto delle partenze:22-23-24-30 novembre, 1-6-7-8-13-14-15-20-21-22 dicembre 2019.partenza e rientro a Sulmona (L'Aquila). Tappe a Roccaraso e Campo di Giove.due le partenze al giorno, rispettivamente alle 8:30 e alle 10:30. Il rientro a Sulmona è previsto alle 18:40 o alle 20.40 euro per gli adulti (+2 € della prenotazione)I bambini fino a 12 anni pagano 24 euro (+2 € della prenotazione);gratuito per i minori di 4 anni.itinerari esatti, prezzi e prenotazioni sul sito ufficiale