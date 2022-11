I mercatini di Natale a Roccaraso

Informazioni, date e orari dei mercatini di Natale

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

La tradizione mitteleuropea deiha contagiato anche Roccaraso , in provincia dell’Aquila. È un’occasione per cercare idee regalo e prodotti gastronomici da mangiare durante le festività, ma è anche un momento di incontro per la gente del posto e per i visitatori che vengono da fuori.In paese, lungo Viale Roma e in Piazza Leone, le casette di legno propongono le loro mercanzie(vedi calendario esatto delle aperture nello specchietto riepilogativo in fondo all’articolo). Ci sono tantitra cui scegliere ma, oltre agli acquisti, non manca la musica dal vivo nelle strade per immergersi nell’atmosfera natalizia.Per aggiungere un tocco suggestivo alla giornata, si può raggiungere Roccaraso a bordo del treno storico sulla Transiberiana d'Italia , che parte da Sulmona e ferma anche ai mercatini di Natale di Campo di Giove Infine, segnaliamo che nel periodo delle feste è aperto il Palaghiaccio "G.Bolino" e che per tutto il periodo natalizio sono in agenda escursioni e ciaspolate nel territorio.Mercatino di NataleViale Roma e Piazza Leone, Roccaraso (L’Aquila).26-27 novembre, 2-3-4, 7-8-9-10-11, 16-17-18 dicembre e tutti i giorni dal 22 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023.ingresso gratuito.dalle ore 10 alle 19.maggiori informazioni sul sito di Roccaraso Turismo in auto da Roma prendere l’autostrada A24 (Roma – L’Aquila) successivamente l’autostrada A25 per Avezzano – Pescara, uscita Pratola Peligna – Sulmona e proseguire per Roccaraso.Da Napoli: autostrada del Sole A1, uscita Caianello, proseguire in direzione Venafro e successivamente verso Castel di Sangro- Roccaraso.Da Pescara autostrada A25 direzione Roma, uscire al casello di Pratola Peligna e prendere la SS 17 direzione Sulmona-Roccaraso.Da Bologna o Bari sull’autostrada A14 Adriatica prendere lo svincolo per l’A25, poi uscita Pratola Peligna-Sulmona e proseguire per Roccaraso.Si può raggiungere Roccaraso anche a bordo del Treno dei mercatini di Natale in partenza da Sulmona.