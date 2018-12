I mercatini di Natale a Campo di Giove

Mercatini di Natale a Campo di Giove

Calendario delle aperture

Nella cittadina abruzzese di Campo di Giove già fervono i preparativi per allestire al meglio i mercatini di Natale che si svolgeranno per quattro fine settimana consecutivi dal 30 novembre al 23 dicembre 2018.Saranno allestite nel centro del paese (Piazza Duval, Palazzo Nanni e nello spazio antistante il Monumento ai Caduti) le casette in legno che ospiteranno un gran numero di artigiani locali e i loroNon mancherà l’occasione di assaggiare ie un gran numero di specialità dolciarie che vengono preparate tradizionalmente per le festività natalizie. I più piccoli verranno intrattenuti con divertenti iniziative mentre gli adulti potranno deliziare vista e palato con le specialità offerte nei vari stand.Per l’occasione i ristoranti del luogo farannocon menù basati sui prodotti locali. Il vin brulé e gli eventi organizzati contribuiranno a riscaldare i pomeriggi immersi in uno scenario spettacolare.Si prevede che saranno molti i visitatori che decideranno di arrivare in città a bordo del treno d’epoca considerato un po’ come la, che percorre il tratto Sulmona-Roccaraso. Questa interessante iniziativa è promossa dalla Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane ed è dedicata a tutti coloro che vogliono fare un tuffo nel passato attraversando scenari incantevoli e paesaggi mozzafiato. Il treno dei mercatini di Natale farà tappa proprio a Campo di Giove effettuando una sosta prolungata.I visitatori potrannoalla ricerca di oggetti particolari e unici da potare a casa per donare a parenti e amici proprio in occasione del prossimo Natale.centro storico, Campo di Giove (L'Aquila).30 novembre-1-2 dicembre, 7-8-9, 14-15-16, 21-22-23 dicembre 2018.dalle ore 10 alle 21.maggiori informazioni sulla pagina ufficiale Campo di Giove è facilmente raggiungibile sia con i treno che con il bus e con l’auto. In treno si può optare per la linea Roma-Sulmona o da Ancona scegliendo la linea Ancona-Pescara-Sulmona. In auto invece, provenendo da Roma dalla A24+A25, uscire a Pratola Peligna e pi seguire la ss17, la SR487 e infine la SP12. Campo di Giove è ben collegata anche con un efficiente e continuativo servizio bus da Sulmona.Scopri tutti i mercatini di Natale in Abruzzo