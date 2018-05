La Festa degli Gnomi a Roccaraso

Informazioni utili, date e orari per partecipare alla festa

Che siate ancora dei bambini oppure degli adulti che non hanno smesso di coccolare il dolce fanciullo che permane in ognuno di noi…esiste una festa davvero speciale che vi porterà dritto tra i, a incontrare le tante creature che ancora lo popolano., Coppo dell’Orso Aremogna, un’area boschiva del comune di Roccaraso nella bassa provincia dell’Aquila, diventa teatro dellaIl luogo non potrebbe essere più magico, qui tra gli Altipiani Maggiori d’ Abruzzo . Per ben due giorni, le creature magiche del bosco, che solitamente si nascondono all’uomo perché non rispetta la natura e ne altera gli equilibri, usciranno dai loro nascondigli per parlarvi e raccontarvi le loro storie e i loro segreti.saranno visibili per poche ore e vi sorprenderanno con spettacoli alla luce del sole ma anche della sera, quando magiche lanterne faranno da contorno alle stelle.La manifestazione nata dalla volontà e dall’immaginazione di, propone davvero tante attività:per fare burattini da dita o ciondoli in legno, l’per inventare qualcosa insieme a mamma e papà, tanti giochi in cui dar sfogo alla fantasia e dove uno scolapasta si trasforma in un canestro da basket e una bicicletta in un uccello, o dove dar la caccia alla pentola magica; c’è ile il, ci sono tanti personaggi strani come, il giullare giocoso e la dama della luna; ci sono tante favole da ascoltare e raduni di elfi da guardare.Per chi non avesse previsto il pranzo al sacco, all’interno dello spazio festa c’è un servizio di ristorazione con menù per bambini e adulti, per vegani e celiaci; mentre per chi sceglie di fermarsi entrambi i giorni nei dintorni ci sono hotel e alberghi convenzionati con la Festa Internazionale degli Gnomi.: Festa Internazionale degli Gnomi: area boschiva Coppo dell’Orso Aremogna, Roccaraso (L'Aquila).: 28-29 luglio 2018.: tutti i dettagli sul sito ufficiale della manifestazione.biglietto intero giornaliero 12 euro (10 online), weekend 18 (acquisto solo online); ridotto (bambini 3-14, over 65 e persone con disabilità), 8 e 12 euro; gratis bambini fino ai 2 anni e accompagnatori di disabili; sono previsti diversi pacchetti famiglia.festival fantasy.: siamo nel comune di Roccaraso, raggiungibile da Roma con la A24 (Roma – L’Aquila) e poi A25 per Avezzano Pescara , uscita Pratola Peligna – Sulmona ; da Napoli A1 (Napoli – Roma), uscita Caianello, proseguire in direzione Venafro e successivamente verso Castel di Sangro - Roccaraso; da Pescara A25 direzione Roma, con uscita al casello di Pratola Peligna e poi statale Sulmona-Roccaraso.