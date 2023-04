La Festa dei Fuochi a Sulmona

Informazioni, date e programma della Festa dei Fuochi

Torna la Sulmona , in programma nel fine settimana del. Siamo nel cuore della Valle Peligna, in provincia de L’Aquila , e la location dell’evento è Piazza Garibaldi, che per l’occasione accoglie un appuntamento tradizionalmente dedicato acon giochi popolani, stand gastronomici, intrattenimenti musicali e la mitica corsa con gli asini.L'Associazione Giostra Cavalleresca organizza questa festa popolare dalle origini antichissime, dove con il rito del fuoco in onore del Sole era usanzae della bella stagione. Successivamente, con l’avvento del cristianesimo, i santi hanno sostituito le divinità pagane e si è cominciato a celebrare i cosiddetti "Riti dei Fuochi" a partire da San Martino (nel mese di novembre) per concludersi con San Giuseppe.Nei giorni precedenti la festa si raccolgonoche bruceranno poi la domenica illuminando a giorno Piazza Garibaldi (ore 20:30). Prima del rito del fuoco, però, c’è grande fermento per la(ore 18:30), nella quale i Borghi e i Sestieri si sfidano per la vittoria del Palio degli Asini, ciascuno con il proprio asinello.La festa inizia in realtà già il sabato pomeriggio con i(ore 17) e l’apertura degli stand enogastronomici (ore 20), accompagnati dalla musica dal vivo per tutta la sera.Salvatore Mancini / Giostra Cavalleresca SulmonaFesta dei FuochiPiazza Garibaldi, Sulmona (L’Aquila).22-23 aprile 2023.ingresso gratuito.Sabato 22 aprileOre 17 Giuochi popolaniOre 20 Apertura stand gastronomiciOre 21 Intrattenimento musicale.Domenica 23 aprileOre 17 Giuochi popolaniOre 18:30 Corsa degli Asini a capezzaOre 20 Apertura stand gastronomiciOre 20:30 Accensione fuochiOre 21 Intrattenimento musicale.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Abruzzo Turismo , sul sito e la pagina Facebook dell’Associazione Giostra Cavalleresca.da L’Aquila prendere la SS 17 verso Pescara, continuare sulla SS 153 in direzione Navelli, attraversare Popoli e prendere la SP 13 che conduce a Sulmona.La stazione FS si trova sulle linee ferroviarie Roma – Pescara, Sulmona – Napoli e Sulmona – Terni.L’aeroporto di Pescara dista 68 km.