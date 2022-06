Artistrada: a Colmurano il Buskers Festival

Informazioni, date e orari del festival

Che cos’è l’arte? L’arte è qualcosa che, espressa in qualunque forma, sa intrattenere, deliziare e stupire. Lo sanno bene i favolosi interpreti di, il Festival Internazionale dell’Arte in Strada che torna tirato a lucido per una nuova edizione.Quando?. Dove? Naturalmente a, uno dei, in provincia di Macerata, conosciuto per gli incantevoli scorci paesaggistici e le tante attrazioni.Maestranze nazionali e internazionali dell'arte di strada si ritrovano neldella cittadina per offrire spettacoli memorabili e cimentarsi in molteplici generi di funambolismo, clowneria, magia, equilibrismo, giochi di fuoco, musica e danza. Ciascun artista, selezionato accuratamente dalla direzione organizzatrice, seguirà uno schema a rotazione comparendo in diversi angoli del paese, così da mostrare le proprie doti a pubblici sempre differenti.In questo che è considerato uno deisi partecipa per divertirsi, ammirare l’operato degli eccezionali giocolieri ma ovviamente anche per mangiare e bere in allegria. Beh, sappiate che una grossa fetta di manifestazione dà sfoggio della gustosissima, vale a dire la: ogni sera luculliani stand gastronomici serviranno bontà tonde a volontà, pizze bianche, classiche, rimaneggiate e vegetariane.In parallelo l’apertura della, dellae delladarà occasione di vertere su altre prelibatezze come carne alla griglia, trippa alla marchigiana, fagioli alla messicana, hamburger, fritti misti e tortellini alla boscaiola. Allosi serve, udite udite, il Gelato fritto alle Paccucce: se non l’avete mai provato, catapultatevi a farlo.Il festival – organizzato dalla Pro Colmurano – conta inoltre alcune interessanti iniziative collaterali, come il concorso di arte pittorica, quest'ultimo spazio espositivo dedicato agli artigiani, i cui manufatti realizzati con gli antichi metodi dei vetusti mestieri vengono destinati alla vendita presso la Mostra Mercato. Qui si può trovare di tutto, bigiotteria, monili, pezzi pregiati fatti in legno, oggettistica, dipinti e decorazioni su ogni tipologia di materiale.Artistrada – Colmurano Buskers FestivalColmurano (Macerata).7-8-9-10 luglio 2022.in attesa di dettagli per questa edizione.arte di strada.maggiori informazioni e programma completo sulla pagina ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.saranno presenti cartelli indicativi nelle immediate vicinanze del festival; durante la manifestazione sarà attivo il servizio bus navetta gratuito + aree parcheggio gratuite sparse per il paese.Possibilità di sostare con camper e roulotte nell’area attrezzata secondo disposizione dell’Amministrazione Comunale.